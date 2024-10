KLART: Här är aktörerna som tar över allsvenskan i fotboll

Sveriges två högsta herrfotbollsligor återvänder till TV4-huset. Allsvenskan och superettan sändes under lång tid i dåvarande C More innan Discovery tog över rättigheterna inför säsongen 2020.

Det nya avtalet med TV4 och Telia sträcker sig över sex säsonger från och med två år. Mellan 2026 och 2031 kommer alla matcher från allsvenskan och superettan sändas av TV4.

”Allsvenskan är en sportslig, kulturell och upplevelsemässig skatt. Superettan har en stor och intressant spännvidd av klassiska klubbar och potential att fortsätta växa starkt i popularitet. Vi kommer förvalta förtroendet på bästa sätt och ser fram emot att göra heltäckande bevakningar och lyfta fram ligorna på alla våra plattformar, inklusive Fotbollskanalen”, säger Johan Cederqvist.

Allsvenskan och superettan sänds i dag på TV4 Play och Telia från Warner Bros. Discovery. Från och med säsongen 2026 sänds ligornas matcher exklusivt på TV4 och Telia.