23-åring blir ny ordförande för HFK: "Känns naturligt"

Det har skett ett ordförandeskifte i en av kommunens större föreningar. Patrik Stenbäck har lämnat rollen som ordförande för Hultsfreds FK och efterträdaren är mycket ung i sammanhanget.

23-årige Alexander Lagerström, som tidigare haft uppdrag för föreningen, ikläder sig ordförandetröjan.

– Det är väl ingen speciell känsla så. Jag har varit med i styrelsen tidigare, men nu blir det ett litet annat perspektiv med mer ansvar. Jag har inga problem med att det ansvaret, säger Alexander Lagerström.

Hur kommer det sig att du tackat ja?

– Det kändes naturligt. Jag har varit sekreterare, kassör och vice ordförande periodvis under en femårsperiod och när jag fick frågan var det klart att jag skulle tacka ja, men jag behövde banta ned på en del andra uppdrag.

Lämnar domarklubben

Det innebär bland annat att Alexander Lagerström frånsäger sig uppdraget som ordförande för domarklubben.

– Mikael Fransson tar över det och dubbla ordförandeskap fungerar inte. Jag har 130 procents sysselsättningsgrad och jobbar samtidigt som jag pluggar. Nu kommer jag trappa ned dömandet och engagemanget i domarklubben. Det blir fotbollsklubben jag lägger fokuser på.

Varför?

– Jag har tappat suget lite för att döma i grund och botten. Med innebandyn framför allt blir det extremt mycket resor. Man är iväg varenda helg och det kan vara Örebro, Uppsala eller Göteborg en lördag. Sedan vet man att det är likadant helgen därpå. Att döma tar energi och engagemanget i HFK ger mig energi.

Är på låg nivå

Både herr- och damlaget befinner sig på en väldigt låg nivå för att vara Hultsfreds FK. Herrlaget ska spela i division 6 kommande säsong och damerna är i division 4.

– Herr- och damlaget är en viktig del av vår verksamhet, men det är inte allt. Just nu är HFK en välmående förening med en stark ungdomsverksamhet och en pangmarknad som tryggar vår ekonomi. Vi har även en bioverksamhet som rullar på. Det jag menar med det är att HFK är mer än våra seniorlag.

Hur tänker du kring den förskingring som upptäckts?

– Jag delar tankarna som vår tidigare ordförande delat med sig av. Nu är ärendet hos myndigheterna och jag är trygg i den processen och har tillit till att man hanterar det.

Vad ser du för utmaningar framåt?

– En utmaning blir att hitta en damlagstränare. En annan är förstås att herrverksamheten är i division 6. Vi har en tydlig vision om att vi ska spela i division 5 igen 2026. Vi har också en nationell trend som säger att intresset för marknader sjunker överlag och det blir en utmaning för oss. Det finns en utmaning i att behålla våra ungdomar och våra ledare. Överlag finns det också en trend i att klubbhjärtat försvinner och de bitarna känner jag är viktiga. Vi behöver skapa en vi-känsla, där hjärtat klappar mer än bara för sig själv.

Går in helhjärtat

Alexander Lagerström ser fram emot uppdraget.

– Det ska bli riktigt kul. Jag får gallra bort annat och lägga på det is och nu tar jag mig an ett uppdrag jag brinner för. Jag tror att jag kommer kunna gå in helhjärtat i mina åtaganden nu. Sedan är mina studier prio ett, men när de är klara kommer en del förändras.