HOPPET UTE FÖR LOKALA KLUBBEN INFÖR 2025

Det har varit strömhopp från SK Lojal under frimånaden. Nu är mörkret totalt och det blir inget spel på Ekensved 2025. – Det kommer inte gå med spel i femman eller sexan, säger eldsjälen Björn Johnsson.

Som nykomling hamnade SK Lojal på relativt säker mark i division 5. Men det blir ingen andra säsong i femman för laget från Vena. Det tunga namnet efter det andra har lämnat laget som inte fått till träningsnärvaron de senaste säsongerna.

Nu tycks också hoppet vara helt ute.

– Det ser rätt så mörkt ut. Vi kommer få svårt att ställa upp med ett lag i division 5. Troligtvis blir det inte spel i varken femman eller sexan. Det går helt enkelt inte, säger eldsjälen Björn Johnsson.

Han brinner för sitt SK Lojal och tar det här hårt.

– Det kommer bli tomt, det måste jag erkänna. Men man får bara kämpa på. I början var det väldigt tungt, men nu känns det inte lika farligt längre. Vi har varit med om det förut och det går i vågor. Vi kommer hålla uppe ett år och sedan planerar vi att köra igång med futsal igen nästa höst. Vi har också anmält ett lag till KM i futsal den 25 januari och där kommer vi få ihop lag.

Haft en bra stomme

Samtalet till förbundet har dock inte tagits ännu.

– Jag har lovat att ringa nästa vecka. Man har ju till årsskiftet på sig och jag har lovat att höra av mig.

Finns det något som kan rädda er?

– Jag har väl inte gett upp till 100 procent, men det lutar starkt åt det.

Viktiga spelare som Jetmir Shehi och Meris Hasanbegovic har gått till Hultsfreds FK och till IFK Tuna har Mohammad Qasem och Gezim Gelici flyttat. Dessutom har bland annat Kushtrim Krasniqi och Ayman Abualhala gått till IFK Oskarshamn.

– Vi har haft en bra stomme och både Ayman och Kushtrim gick sent. De har väntat in i det sista, men nu går det inte. Nu är det för sent för oss.

"Ser ljust på det"

Björn Johnsson har ändå hopp om att det ska bli spel igen i Vena i framtiden.

– Jag ser ganska ljust på det. Många grabbar som gått över till andra klubbar säger att de kommer tillbaka så fort vi ställer upp igen. Så jag tror på framtiden ändå.

Men de kan inte återvända redan nu så ni får ihop ett lag?

– Nej, nu är det för sent. Det jobbiga i många år är att vi inte har haft en bred trupp. Vårt ordinarie lag har varit jättebra, men vi har inte en bred trupp och då blir det svårt.

Bors SK är näst på tur på vakanslistan att få frågan när SK Lojal lämnar det slutgiltiga beskedet.