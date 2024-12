Djursdala värvar två spelare från lag som läggs ner

Horn/Hycklinge IF lägger ner sitt herrlag efter två säsonger i division 6. Nu plockar Djursdala SK in två nygamla spelare från denöstgötska klubben. Det handlar om duon Martin Larsson Didi och Oliver Eriksson.

Martin Larsson Didi är en rutinerad försvarsspelare som har gjort flera säsonger i Djursdala SK. Nu senast har han tillhört moderklubben Horn/Hycklinge IF. Han har velat vänta med en övergång in i det sista för att se om H/HIF skulle komma till spel 2025. Nu, när H/HIF kastar in handduken, är DSK framme och plockar in försvararen.

"Dalavallen känns lika hemma som Stångåvallen och hade det inte varit för att Horn startat upp för något år sedan hade jag varit kvar i DSK. Nu lägger H/HIF ned och då går jag tillbaka till DSK som jag kommer tillhöra till den dagen jag hänger upp skorna i björken. Det är nog den förening jag trivts bäst i under åren. Det ska dock tilläggas att familjen kommer utökas i maj, så jag kommer vara med i mån av tid. Men även om jag fyller 33 om en vecka känner jag att jag hänger med ungtupparna i laget", säger Martin Larsson Didi om återkomsten.

"Tar utrymme i omklädningsrummet"

Oliver Eriksson återvänder till DSK efter några år i Horn/Hycklinge.

"Jag har ett förflutet med klubben och har en bra relation med både tränare och spelare och jag har känt mig väldigt välkommen tillbaka. Nästa säsong ser jag fram emot väldigt mycket. Jag tror det blir en bra säsong med många trepoängare", säger Oliver Eriksson.

Simon Henriksson ser positivt på att Martin och Oliver återvänder till DSK efter H/HIF:s beslut att inte komma till spel 2025.

"Martin vet vi alltid vad vi får av och han var en viktig spelare hos oss för några år sedan. Han har till och med burit kaptensbindeln vissa säsonger. En ledare som också tar en hel del utrymme i omklädningsrummet. Oliver har utvecklats under åren i H/HIF och kommer stärka upp oss ytterligare. Han konkurrerar främst som en ytter", säger DSK:s sportsligt ansvarige.