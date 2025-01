Anfallaren förlorad för VIF: "Tappade motivationen helt under säsongen"

21-åriga anfallaren Sarah Falkevall lämnar Vimmerby IF och tvekar kring sin egen fotbollsframtid. Foto: Simon Henriksson

Sarah Falkevalls sejour i Vimmerby IF blir ettårig. Anfallaren har tackat nej till fortsatt spel och funderar på att lägga skorna på hyllan. – Jag tappade motivationen helt under den gångna säsongen, säger hon.

Det var inför fjolårssäsongen som Vimmerby IF förstärkte offensiven med att plocka in Sarah Falkevall från Linköpingsklubben BK Kenty. Anfallaren svarade för åtta fullträffar och många målgivande passningar på 22 matcher när VIF slutade trea bakom seriesegraren Skultorps IF och Ulricehamns IFK i division 2.

Nu kan vår tidning avslöja att VIF blir av med den 21-åriga anfallaren som har tappat fotbollssuget. Hon har tackat nej till en fortsättning i VIF och går i tankarna på att sluta spela fotboll.

– Jag meddelade Vimmerby för ett par veckor sedan att jag inte kommer vara kvar och jag har just nu ingen tanke på att gå till något annat lag. Som det ser ut nu kommer jag inte spela fotboll i år. Jag får se om jag ändrar mig och går till något lag här uppe då jag har några lag som har kontaktat till mig, säger Sarah Falkevall.

"Motivationen försvann helt"

Trots att Falkevall fick gott om speltid och producerade både mål och assist var 2024 ett tufft fotbollsår.

– Jag hade lite svårt med motivationen redan inför säsongen och motivationen försvann helt under säsongen. Jag hade tankar på att sluta i somras, men jag kände att jag måste fortsätta säsongen ut. Det är lite dåligt att lägga av efter en halv säsong.

Var det något som hände i Vimmerby IF och som gjorde att din motivation försvann?

– Nej, det var inget speciellt utan det var mer personligt. För mig var det nog min sämsta säsong hittills. Jag trivdes i laget jättebra och det var inget med det. Det funkade inte för mig och det var ett helt annat spelsätt än vad jag är van vid. Jag kom inte in i det, men det var motivationen som satte stopp.

Hon pendlade tillsammans med Naomi Guander mellan Linköping och Vimmerby för träningar och matcher och är så här i efterhand öppen med att resorna bidrog till att hennes motivation för fotbollen försvann.

– Det blev jobbigt att åka en timme till Vimmerby och en timme tillbaka till Linköping. Direkt efter jobbet var det bara att åka till Vimmerby och det blev lite mycket. Man var ju helt slut när man kom till varje träning och match och det gjorde att motivationen försvann.

"Tidsfråga innan de går upp"

Falkevall har, som det ser ut nu, inga tankar på att spela fotboll 2025.

– Jag får se om jag kanske åker och tränar med något lag och ändrar mig, men som jag känner nu så är det inte aktuellt.

Och det kommer inte bli spel i Vimmerby?

– Nej, det kommer det inte bli.

Hur ser du på Vimmerbys chanser i division 2 nästa säsong?

– Jag känner att det bara är en tidsfråga innan de går upp i division 1. Ulricehamn är kvar i serien och de är riktigt duktiga och borde ha gått upp den här säsongen. Vimmerby kommer fortsätta ligga i toppen och komma antingen etta eller tvåa.