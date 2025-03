Se många bilder från traditionsenliga turneringen med VIF och HFK

Den traditionsenliga breddturneringen i fotboll spelades i Vimmerby idrottshall i går. Barn- och ungdomslag från Vimmerby IF och Hultsfreds FK mötte varandra i matcher från morgon till kväll.

Vimmerby IF:s breda ungdomsverksamhet mötte Hultsfreds FK:s motsvarighet under en fullspäckad fotbollsdag i idrottshallen.

Den månghövdade publiken fick se många tjusiga räddningar, fina mål, tajmade brytningar och läckra finter från de unga lirarna som spelade matcher från klockan 8.00 till 20.00.

”Väl kämpat alla lag, både från HFK och VIF under dagens breddturnering. Spännande, roliga matcher med snygga mål, viktiga brytningar och svettiga räddningar. Barn- och ungdomsidrott när det är som bäst. Klapp på axeln till båda föreningarnas ungdomsledare som sett sina spelare agera sportsligt under hela dagen”, skriver Vimmerby IF i ett inlägg på Instagram.

Här ovan kommer ett gäng bilder från söndagens fotbollsfest i idrottshallen i Vimmerby.