Totalt mörker i Tuna – blev krossat av Hebe

Tunas Lasse Gustavsson har mycket att fundera på efter stjärnsmällen mot Hebe. Foto: Simon Henriksson

Frågan är vad som hänt med IFK Tuna? Sedan 23 maj har laget tagit en poäng. Ikväll blev de blåvita totalt pulvriserade av nästjumbon IF Hebe. – Det är för många som spelar som att vi vore Manchester City, vi ska jämföra oss med Hammarsgärde, säger tränaren Lasse Gustavsson.

Tuna inledde säsongen starkt, men nu tycks de blåvita vara i fritt fall. En poäng på nio senaste matcherna är förstås ett uruselt facit och senaste veckorna har det blivit klara förluster mot seriens två sämsta lag, FBSK och Hebe.

Kvällens match i Silverdalen slutade hela 5-0 till hemmalaget. Och vi kan väl börja med en tränare som hade all anledning att vara positiv. Johan ”Happe” Nilsson gillade vad han såg.

– Det var riktigt skönt faktiskt. Det är bara ett lag på plan idag och de har ingenting. Jag tror de har första avslutet på mål i 70:e minuten typ. Vi kör över dem och det var en jäkla insats. Vi bestämmer oss innan matchen att vi ska vinna varenda duell, vi vinner allt och springer mer än dem. Det var riktigt roligt att se, säger han.

Hebe är ändå hela åtta poäng bakom Tuna på fast mark.

– Förra veckans förlust grämer mig ännu mer nu. Det ser tufft ut men kan vi fortsätta såhär finns det en liten chans i alla fall.

Adam Kennmark gjorde tre mål och Noah Sandelius två. Hela laget får högt betyg, men innermittfältet med Nourladeen Alrifi och Abdul Hussien Nawrzoi plussas.

– De sprang hur långt som helst och var kungar.

"Kan inte hålla på såhär"

På den andra sidan av känslospektrumet satt Lasse Gustavsson med en chipspåse i handen.

– Hebe är mycket bättre och har ett omställningsspel som vi inte klarar att hantera och vi ger dem för många bollar att ställa om på. Många mål kommer av att vi ger bort dem bollen. Deras mål är omställningar och vi hinner inte med den. Vi hamnar i konstiga lägen och är inte tillräckligt cyniska.

Ni har inte vunnit sedan 23 maj, vad tänker du om läget?

– Det är tur att jag inte håller räkningen… Alla måste förstå att vi inte kan hålla på såhär, det är från mig till sista spelare. Vi måste göra något annorlunda. Vi släpper fyra-fem varje match och måste vara cyniska. Den här matchen är barnmisstag, det har vi råd med. Matchen mot Frödinge är samma sak där. Det är för många som spelar som att vi vore Manchester City, vi ska jämföra oss med Hammarsgärde.

Inga tankar på att avgå

Tuna har fortsatt en relativt god marginal till nedflyttningsplatserna, men Gustavsson anser att laget är indraget i bottenstriden nu.

– Jag skulle säga att vi är där nu. Jag hoppas att alla som är inblandade i laget kan ta till sig läget och förstå vad man måste bidra med. Det är många som är borta och vi har haft många skador, men många prioriterar annat. Det händer ibland såklart, men jag ser gärna att de är på plats på träning och match. Nu är ju det extra viktigt. Det är nu man måste åka ut, enda sättet är att träna mer och bättre.

Har du några tankar på att kasta in handduken?

– Nej det har jag inte, samtidigt känner man en viss frustration över att vi inte tränar. Det är bara det man kan påverka. Matcherna blir ju som man tränar. Tränar man dåligt så blir matcherna dåliga, vi tränar dåligt för vi är för få. Det är jag orolig för. Vi måste ändra spelsätt för att vi tränar för dåligt. Jag kastar inte in någon handduk, det får de göra åt mig i så fall. Min tanke är att köra på och att alla ska dra sitt strå till stacken.

Simon Pettersson gjorde comeback och fick godkänt.

