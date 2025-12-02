Ung värvning till SVIF – plockar in från VIF:s juniorverksamhet

Södra Vi IF har fått en bra start på frimånaden. Efter Kim Johansson blir Axel Milde nyförvärv nummer två.

17-åringen är född och uppvuxen i Södra Vi, men har spenderat de senaste junioråren i Vimmerby IF. Axel Milde är i grund och botten målvakt och bemästrar även spel på olika positioner ute på planen.

Att han återvänder till division 5-klubben beror på att fotbollen inte är hans största prioritet.

– Jag väljer att återvända hem till Södra Vi efter två och en halv säsong i VIF U. Det väljer jag att göra eftersom att jag inte känner att fotbollen är mitt största prio just nu. Jag känner ändå att jag kan tillföra lite till laget och det är också en riktigt härlig grupp, säger Axel Milde.

Ungdomens förväntningar är att SVIF ska ta ett par steg jämfört med de senaste säsongerna.

– Mina förväntningar för säsongen 2026 är att vi inte ska vara nere i botten av tabellen och riskera åka ut eller kvala efter 22 spelade omgångar. Snarare att vi säkrar kontraktet relativt tidigare än vad Södra Vi gjort tidigare år, säger Axel Milde.

Han är även innebandyspelare i VIBK och kommer träna och spela matcher för SVIF i den mån han kan och har möjlighet.