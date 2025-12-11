TUNA TACKAR JA TILL DIVISION 5 – HEMVÄNDARE BLIR SPELANDE TRÄNARE

IFK Tuna tackar ja till friplatsen i division 5 och plockar in hemvändaren Oskar Eriksson som spelande tränare. Foto: IFK Tuna

IFK Tuna har bestämt sig och tackar ja till den erbjudna friplatsen i division 5. Tränarfrågan är också löst med hemvändaren Oskar Eriksson som blir ny spelande tränare.

IFK Tuna trillade ur division 5 efter negativt kval i höstas. Hoppet om fortsatt division 5-spel tändes för en månad sedan när Fågelfors IF fattade beslut om att dra sig ur division 5 och spela för att det är roligt i division 6.

Tuna erbjöds friplatsen och vår tidning kan nu avslöja att klubben har tackat ja till platsen.

– Vi kommer tacka ja till division 5. Det är svårt, men vi kom fram till att det kan bli ännu värre om vi kliver ner i sexan. Jag kommer skicka till Larlind (Mats) i morgon och skriva att vi tackar ja, säger Mats Jonsson i IFK Tuna.

Mats Jonsson berättar att Tuna har tappat duktiga spelare under frimånaden.

– Vi har blivit av med fem spelare och det är bra fotbollsspelare, säger Mats Jonsson.

Vad är det för spelare som lämnar er?

– ”Keko” och ”Hamodi” (Mohammad Qasem) har gått till Hultsfred, Max (Lundin) och Leon (Hellström) till IFK Västervik och Filip (Gustavsson) till Hjorted/Totebo. Jag tror inte att vi kommer tappa någon mer nu.

Hemvändare blir spelande tränare

Tuna har ett 20-tal spelare i truppen och ska ge det en ärlig chans i division 5. Tuna har gjort klart med några nyförvärv som ännu inte är presenterade.

– Det är inte lätt då vi har tappat spelare. Vi ska försöka få igång hela föreningen lite mer inom fotbollen och få lite mer drag runt allting. Då kan det ena ge det andra och det är inte alltid kvalité slår vilja. Vi kommer få det kämpigt i division 5, det inser vi också. Ska vi ner i sexan kan det bli ännu svårare att få hit någon mer och det kan vara en del som tappar intresset helt.

Tuna har löst tränarfrågan med Oskar Eriksson, som har flyttat hem till Sverige efter en tid i Tyskland och gör comeback och blir spelande tränare i division 5-laget.

– Det har varit klart ett tag. Han har flyttat hem och ville komma tillbaka till oss. Vi är väldigt tacksamma för det.

Tuna kommer inte ha ett B-lag nästa säsong.