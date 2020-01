Så ser serieförslaget för division 6 ut:

Division 6 Vetlanda: Ekenässjöns IF, Farstorps IK, Frödinge/Brantetad SK, Holsby SK, Horn/Hycklinge IF, IF Hebe, Myresjö IF, Skede IF, VSGF/JAIK och Österkorsberga IF.

Division 6 Västervik/Oskarshamn: Ankarsrums IS, Blackstad/Odensvi IF, Gunnebo IF, Hammarsgärde BK, Hjorted/Totebo, IF Ariel, IK Tuna Södra, Krokstorps IF, Rödsle BK och Överums IK