DSK på nedflyttningsplats – föll stort i bottenmötet

Alexander Sandberg och Robin Gustafsson deppar efter ett av sex insläppta mål mot HM IS. Foto: Ossian Mathiasson

Det blir en svettig säsongsavslutning för Djursdala SK. Efter en tung 0–6-förlust mot HM IS är DSK nere på nedflyttningsplats.

Djursdala har skrapat ihop fyra poäng på sex matcher i division 5.

I kväll blev det inget trendbrott. DSK åkte på en jobbig snyting i hemmamötet med jumbon HM IS.

HM IS vann med 6–0, klättrade fyra placeringar i division 5:s bottenskikt och skickade bland annat ner DSK under nedflyttningsstrecket. DSK har lika många poäng, fyra till antalet, som Storebro och Österbymo men sämre målskillnad.

Kristoffer Oskarsson och Rasmus Samuelsson, med ett förflutet i Gullringens GoIF, sköt 1–0 och 2–0 innan Oskar Johansson utökade ledningen till 3–0 i slutminuterna av första halvlek. När Rasmus Samuelsson satte 4–0 på straff i upptakten av andra halvlek var saken klar.

"Nedåtgående sprial"

Gästernas segersiffror skrevs till klara 6–0 och besvikelsen var stor i DSK-lägret efter slutsignalen.

– Vi orkar inte, det är inget att sticka under stolen med. Vi orkar inte. Om man ska hårdra det så är det hängande huvuden efter första målet. Sedan har vi inte orken för att ta oss ur det, komma tillbaka eller hitta på något. Det blir en nedåtgående spiral resten av matchen, säger Emil Eklund, tränare i Djursdala.

Vad beror det på?

– När vi inte har en ledare på planen som leder laget i spelet, snacket och drar med de andra spelarna så blir djupet värre och värre ju tröttare man blir. Det finns ingen som säger ”kom igen för fan”, säger Eklund.

"Viktig match i nästa omgång

Djursdala har fyra matcher kvar att spela. Härnäst väntar bottenkonkurrenten IFK Österbymo på bortaplan.

– Den här matchen är bara att skita i. Vi kan inte hänga upp oss på det. För oss är det viktigt att få två bra träningar i veckan så vi kan göra något vettigt.

Hur ser du på att ni är på nedflyttningsplats?

– Egentligen så skiter jag i tabellen just nu. Det handlar om att vi ska göra jobbet i varenda match. Visst, det är surt att torska i dag men vinner man nästa match så är man med i det igen.

Ingen spelare förtjänade beröm i DSK.