KLART: Målfarlig anfallare återvänder till DSK

Rasmus Stahlin har ett förflutet med två säsonger i Djursdala SK och producerat 42 mål på 67 matcher i DSK-tröjan. Under den gångna säsongen tillhörde han Ingelstad och hade ett pendlingskontrakt med Gullringen.

Nu är strikern, som alltjämt studerar i Växjö, klar för en återkomst i Djursdala SK.

"Det ska bli kul att förenas med mina nära vänner som jag har i Djursdala. Det ska bli kul att spela med dem på Dalavallens gräs igen. Jag ser verkligen fram emot att krama om Patrik Larsson efter ett mål igen – denna gång i samma lag", säger Rasmus Stahlin till DSK:s Facebooksida och syftar på en incident mellan Horn/Hycklinge och DSK för ett antal år sedan.

Simon Henriksson i Djursdalas sportgrupp är nöjd med senaste förstärkningen.

"En mycket glädjande nyhet. Vi i DSK vet mycket väl om Rasmus kapacitet och det är en spelare som vräkte in mål och assist under en mycket jobbig division 4-säsong 2014. Det är en högklassig division 5-anfallare, vilket vi sett i både Djursdala och Horn/Hycklinge. Vi hade problem med målskyttet förra säsongen och här får vi in en spelare som har 15-20 mål, kanske mer, innanför västen", säger DSK:s Simon Henriksson.