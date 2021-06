Det är spelarkris i FBSK. Nu söker klubben nya spelare. Foto: Arkivbild

Spelarkris i FBSK inför seriestart: "Hoppas alla förstår allvaret"

Frödinge/Brantestads SK ska spela i division 2. Om klubben ens kommer till spel. Just nu är det kris – och FBSK vädjar om att få fler fotbollsspelare.

– Vi behöver hitta en lösning, säger Henrik Blomberg.

Precis som Vimmerby IF ska Frödinge/Brantestads SK lira division 2 den här säsongen. Men läget inför den försenade seriestarten är inte ljus.

Klubben har spelarkris och vädjar nu efter fler spelare.

– Det är jättetråkigt. Vi har slitit ända sedan förra säsongen slutade. Vi hade två lag när vi gick in i förra säsongen, men hade sedan inte spelarunderlag för att kunna slutföra säsongen med U-laget. Nu ska vi ha ett lag i division 2 och vi satsade på det, bjöd in spelare och hade testmatch. Det kom en handfull spelare, men när vi skulle bjuda in dessa blev det träningsuppehåll. Det här uppehållet har varit en förödande paus för oss. Vi har jobbat på men inte lyckats knyta några nya spelare till oss, säger FBSK:s Henrik Blomberg.

Han är dock tydlig med att klubben inte gett upp hoppet att ha ett damlag i spel.

– Vi kämpar på och har gjort det under ganska lång tid, men vi måste hitta en lösning. Vi har hållit truppen utanför det här för att deras motivation inte ska sjunka. I torsdags hade vi ett möte helt ofiltrerat och gick ut med informationen. Vår förhoppning är att alla ska knyta näven och kämpa på. Som läget är nu har vi inte nog med spelare och vi skulle behöva hitta en lösning relativt omgående.

Hur många spelare har ni för stunden?

– På papperet kanske vi har knappt 20 spelare. Bland dessa finns två långtidsskadade, en med skadekänning och två som ska studera i höst. Med så få spelare hade vi behövt fullständigt dedikerade spelare, som till och med skulle kunna tänka sig att tacka nej till jobb för match. Vi kan inte få någon skadad. Det är det läge vi är i.

"Får rannsaka sig själv"

Klubben jobbar på en lösning dagligen och en idé är att skjuta fram den enda seriematchen före uppehållet till efter detsamma.

– Det är ett alternativ, men då är det två som ska studera. Vi försöker titta väldigt brett och har pratat med jättemånga spelare. Vi har pratat med Vimmerby, Gullringen och Hultsfred för att se om de har några spelare att avvara. Vi har en dialog för att få till en lösning.

Vad beror på att det har blivit så här?

– Det är svårt att säga. Man försöker rannsaka sig själv, men jag skulle inte säga att vi har haft en spelarflykt. För några sedan fick vi ett gäng spelare och ledare från Ankarsrum, men de studerar i Västervik och då är det inte så konstigt om de vill spela i Västervik. En del har fått barn och har inte kommit tillbaka efter det. När vi låg i trean var det en del som ville testa i VIF och det är spelare vi inte lyckats få tillbaka nu när vi är på samma nivå. Så sent som 2019 hade vi två lag och 35 spelare, men någon spelarflykt har det inte varit på det sättet. Vissa har droppat av och vi har haft svårta att ersätta dem.

"Betyder mycket för föreningen"

Nu hoppas FBSK att fotbollssugna läsare ska uppmärksamma det här.

– Vi behöver hitta en lösning ganska snart och vi vet att en del lag gått på herrsidan gjort så här. Ibland kan det ha en effekt. Vi hoppas att man förstår allvaret i situationen. Vi vill ha en herr- och damtrupp. Det betyder mycket för föreningen och vi vill fortsätta ha ett damlag.

Har ni satt någon deadline?

– Mitten på juni har vi en träningsmatch. Ett alternativ är ju att flytta matchen innan uppehållet, men det känns inte som att lösningen är tid. Vi har pratat med så många spelare, så nu hoppas vi att fler förstår allvaret. Som läget är nu har vi inte råd med någon avstängning eller att någon är skadad. Det handlar om respekt mot våra spelare och andra lag också. Vi vill inte vänta ut det, men det avgörs den närmaste tiden skulle jag säga.

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

