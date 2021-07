Storebro gjorde matchens enda mål på straff i matchupptakten och lyckades bärga tre poäng efter en stark defensiv insats. Hultsfred, med en man mindre i en halvlek, dominerade spelet och var nära att lösa en poäng. Foto: Ossian Mathiasson

Storebro fick slita för segern – HFK med en man mindre i en halvlek nära poäng

Hampus Carlssons tidiga straffmål gav tre poäng till Storebro IF. Trots att de spelade med en man mer i hela andra halvlek dominerade Hultsfreds FK spelet och var nära en kvittering inför 219 betalande på Bruksvallen.

– Jag säger precis som en av Storebros ledare, det är en stöld, säger HFK-tränaren Krister Borgh.

Kvällens division 5-derby mellan Storebro IF och Hultsfred blev en jämn och dramatisk tillställning. Det enda målet som matchen bjöd på kom i matchminut fem. HFK-målvakten Nader Alsafadi kom in för sent i en situation och vräkte omkull Anton Palmér som tvingades utgå efter att ha skadat axeln i samband med fallet.

Domaren pekade på straffpunkten och innermittfältaren Hampus Carlsson var säkerheten själv från elva meter.

Billig utvisning

Det var därefter Hultsfreds FK som dikterade villkoren och hade ett spel- och chansmässigt övertag utan att få in bollen på Bruksvallen. Strax före halvtidsvilan fick Gustav Föghner sitt andra gula kort och blev utvisad, något som var tufft dömt

– Det känns inte alls rättvist med rött kort. Det är hårt dömt med tanke på hur många andra situationer var under matchen. Det är så horribelt, säger HFK-tränaren Krister Borgh.

Storebros tränarduo, Andreas Edman och Anton Palmér, håller med.

– En billig utvisning. Jag tycker synd om Föghner (Gustav). Det är riktigt tufft och synd att det blev så för matchen, säger Anton Palmér och Andreas Edman.

HFK missade straff

Trots att Storebro var en man mer på planen i hela andra halvlek var HFK det bättre laget och skapade chanser för att få till en kvittering.

Storebro stack upp och hade en vass frispark som Viktor Ström satte i stolpen i 58:e minuten. HFK:s gyllene kvitteringsläge kom i 78:e minuten, men Sebastian Strömbom sköt sin straffspark utanför målburen.

Storebro höll ifrån och bärgade andra raka segern i division 5.

– Vi kom undan med blotta förskräckelsen. Jag tror att vi blev väldigt ängsliga när vi ledde med 1–0 och var en man mer på planen. Vi slutade ta jobbet, låg ett steg efter och vågade ingenting. Jag vet inte riktigt vad som inte stämde. Jag är tacksam för att vi tog tre poäng i dag, säger Anton Palmér och fortsätter:

– De skapade inget hett på sista tredjedelen. Vi var trötta, låg långt ifrån vår gubbe och jobbade inte tillräckligt mycket. De var också trötta när de kom fram till sista tredjedelen.

Hur är läget med dig efter smällen mot axeln?

– Det blir nog rehab i några veckor. Jag landade rakt på axeln och fick ac-ledsluxation så det är sådär just nu.

"En ren stöld"

Krister Borgh, tränare i Hultsfred, var mycket besviken efter nederlaget.

– Jag tycker att det är en ren stöld. Vi äger matchen hela matchen även med en man mindre på planen. Vi måste förvalta våra chanser bättre. Vi hade ett par jättechanser och missade en straff igen, den tredje i år. Jag tycker att vi gör det bra i dag och står upp bra med en man mindre på planen. Vi försöker trilla boll och är lite slarviga emellanåt med bolltapp i fel lägen. Det gav Storebro omställningslägen och då är de farliga. Jag tycker att vi är överlägsna rent spelmässigt och de kör sina långa bollar, säger Krister Borgh.

Borgh delade ut beröm till Sebastian Strömbom och comebackande Johan ”Happe” Nilsson. I Storebro var backlinjen tillsammans med mittfältaren David Nilsson bäst.

