Tunas Martin Carlsson, till vänster, blev målskytt i dagens seger mot Höreda. Foto: Arkivbild

Efterlängtad seger för Tuna – hemmalaget tappade fattningen

IFK Tuna tog sin första seger för säsongen borta mot Höreda. Matchen slutade 3-2 (2-1) och det blev en stökig avslutning där hemmalaget drog på sig två röda kort.

– Vi fajtas oerhört hårt för de här poängen, säger tränaren Thomas Kongstad.

Tuna har haft en svår inledning på säsongen med två raka förluster. Idag kanske vändningen kom. De blåvita besegrade Höreda med 3-2 i en tuff match utan större skönspel.

Hemmalaget inledde bäst, men Tuna tillät inte några större farligheter. Halvvägs in på första kom Tuna in i matchen och tog även ledningen genom Martin Carlsson. Höreda replikerade direkt – men trots det gick Tuna in i omklädningsrummet i ledning.

Strax före paus hittade Ibrahim Doumbia rätt och satte 2-1.

– Höreda börjar bäst och tar tag i det. Vi har lite problem, men utan att de skapar några större chanser. Vi jobbar oss in i det och kommer in i matchen efter 20-25 minuter, kommenterar Thomas Kongstad.

Inhopparen blev matchvinnare

I andra kvitterade Höreda efter en dryg kvart – men Tuna gav sig inte och skulle ha med sig segern hem. Matchvinnare blev inhopparen Ergest Fasko som kontrade in 3-2 med kvart kvar.

Slutet av matchen blev dramatiskt och hett. Hemmalaget tryckte på för en kvittering – men tappade humöret fullständigt och drog på sig två onödiga röda kort.

– De trycker på i slutet av matchen och det blir lite stökigt. Det var situationer åt bägge håll och Höreda får två röda kort. Frågar man mig så tycker jag det var korrekt, men de tycker säkert annorlunda. En spelare i deras lag sätter upp en näve i ansiktet på en av våra spelare i en kamp och får rött kort. Vår spelare ramlar kanske lite enkelt och kanske ska ha något för filmning. En annan spelare i Höreda blir förbannad och får två gula kort för protester.

"Jättebra för vårt självförtroende"

Ett tappert krigande Tuna knöt ihop säcken och spräckte därmed poängnollan.

– Det är ett kvitto på att vi kan vara med och vinna matcher. Jag sa innan att vi inte kommer vinna på kollektivt lagspel utan individuella prestationer och det är så våra mål går till. Det här var jättebra för vårt självförtroende. Vi fick även skador på Johan Carlsson och Hampus Nilsson, men vi fajtas oerhört hårt för de tre poängen.

Extra beröm går till kvartetten Filip Gustavsson, Viktor Gustavsson, Ibrahim Doumbia och Ergest Fasko.

Jakob Karlsson jakob.karlsson@dagensvimmerby.se 073 501 41 26

