Veterangolfarna avrundade säsongen med stort prisbord

Ordförande och kassör delade ut priser för höstens tävlingar och för dagens scramble. De främsta från höstserien, matchspel och eclectic primerades, och årets gubbagolfare utsågs. På nytt blev det Leif Carlsson.

Det blev en del uppvaktning av jubilarer. Det var lättsam stämning och många skratt och applåder hördes.

Jakob Riis från Storebro Indoor Golf informerade om vinterns inomhusgolf där man har chansen att hålla svingen igång. Ordföranden tackade för året som gått, och såg fram mot nästa års golfsäsong.

Resultatet från dagens avslutningstävling:

1) Lars Lång, Erik Eltvik, Björn Nilsson, Kjell Ekelöf 59,6, 2) Wilhelm Sebardt, Ragnar Johansson, Torgny Jutterdal, Sten Karlsson 59,7, 3) Jan Robertsson, Håkan Nilsson, Yngve Blixt, Roger Svensson 59,8, 4) Ingemar Almen, Kjell Bäckström, Rune Landberg, Sven-Åke Logg 60,7, 5) Rolf Karlsson, Bertil Sand, Ingvar Lamperth 60,9, 6) Leif Carlsson, Jan Pettersson, Anders Svensson, Staffan Söderlund 62,4, 7) Gerth Hansson, Peter Fasth, Ulf Johansson, Håkan HC Karlsson 62,6, 8) Carl-Axel Nilsson, Bo Johansson, Leif Lätt, Bo Lagerqvist 62,8, 9)Tryggve Ericsson, Hans Eklund, Per Alvarsson,Jan Hjelm 64,1, 10) Bo Sahlin, Ulf Berg, Lars Backheden, Heikki Hämäläinen 64,6, 11) Kennert Borg, Bo Karlsson, Åke Frost, Bertil Österman 64,7, 12) Björn Pettersson, Per Karlsson, Leif Axelsson, Leif Alexandersson 65,3, 13) Bo Olsson, Bo Palmer, Per Thörnlöv, Leif Oskarsson 65,5, 14) Stig Svensson, Ingemar Eklund, Lennart Larsson, Carl-Göran Arvidsson 65,6, 15) Sven-Åke Fredriksson, L-O Svensson, Christer Henningsson, Bo G Johansson 67,2.