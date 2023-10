Han blev årets golfare – säsongen avslutad med stort prisbord

Det segrande scramblelaget bestod av Roger Svensson, Per Alvarsson, Bo Olsson och Bert Wäring.

Torgny Jutterdal, Alf Johansson, Per Törnlöf, Ingvar Lampert, Hans Eklund och Lars-Olof Svensson. Foto: Privat

Dagen började med en scramble där det segrande laget bestod av Roger Svensson, Per Alvarsson, Bo Olsson och Bert Wäring.

Efter en gemensam lunch stod prisutdelningar, uppvaktningar och avtackningar på programmet

Årets golfare blev Leif Carlsson, och höstserien vanns av Torgny Jutterdal före Alf Johansson, Per Törnlöf, Ingvar Lampert, Hans Eklund och Lars-Olof Svensson. Eclectic vanns av Ulf Johansson före Sven-Åke Logg, Per Alvarsson, Leif Lätt, Hans Eklund och Lars-Olof Svensson.

I matchspelet segrade Yngve Blixt före Ingvar Lampert, Leif Lätt och Leif Holmberg.

Resultat scramble: 1) Per Alvarsson, Bernt Wäring, Bo Olsson, Roger Svensson 62,5, 2) Kennert Borg, Ingvar Lamperth, Lars Lång, Bertil Sand 63,6, 3) Heikki Hämäläinen, Bertil Österman, Christer Henningsson, Leif Oskarsson 65,0, 4) Lars-Olof Svensson, Tryggve Ericsson, Christer Rylander, Anders Swahn 65,3, 5) Jan Robertsson, Tomas Karlsson, Conny Wigren, Jan Hjelm 65,3, 6) Rolf Karlsson, Robert Lindström, Yngve Blixt, Bo Palmer 65,6, 7) Lennart Larsson, Bo Lagerqvist, Sten Karlsson, Lars Ekelöf 66,0, 8) Bo Karlsson, Per Karlsson, Torgny Jutterdahl, Gerth Hansson 66,2, 9) Per Törnlöf, Kent Johansson, Sten-Åke Karlsson, Ulf Johansson 66,4, 10) Ingemar Eklund, Stig Svensson, Mats Carlsson, Erik Eltvik 67,3, 11) Kjell Ekelöf, Håkan Nilsson, Östen Andersson, Sven-Åke Logg 68,7, 12) Björn Pettersson, Hans Eklund, Anders Svensson, Staffan Söderlund 69,1, 13) Leif Lätt, Bo R Sahlin, Carl-Göran Arvidsson, Rune Landberg 69,6, 14) Per-Åke Lagström, Ragnar Johansson, Bo Sahlin, Jan Petersson 70,2.