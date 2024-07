Veteranerna avslutade våren tillsammans med damerna

Under sommaruppehållet har veteranerna bokade tider mellan kl 08.30 till kl 10.00 på onsdagar.Man kommer i god tid och anmäler sig hos tävlingsledningen.

Resultat dagens scramble: 1) Per Törnlöf, Lillemor Nelson, Mats-Ola Tell på 61,1 slag netto, 2) Lars-Olof Svensson, Bo Sahlin, Göran Tell, Tryggve Ericsson 61,6, 3) Ingegerd Holmberg, Ivar Karlsson, Leif Carlsson, Maj-Britt borg 61,8, 4) Christer Rylander, Conny Wigren, Helen Svensson 64,1, 5) Annika Karlsson, Jan Hjelm, Bo Palmér, Kjell Svensson 64,3.