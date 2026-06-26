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RESULTAT: Tobo GK:s veteraner den 24 juni

Foto: Lotta Madestam

RESULTAT: Tobo GK:s veteraner den 24 juni

GOLF 26 juni 2026 09.07

Både Per Törnlöf och Kennert Borg gick runt på 70 slag netto vid senaste tävlingen med Tobo-veteranerna och vann därmed A- respektive B-klassen.

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A-klassen:

1         Törnlöf, Per  70

2         Nilsson, Jimmy 71

3         Lång, Lars     71

4         Rylander, Christer   71

5         Svensson, Roger      71

6         Pettersson, Björn     72

7         Karlsson, Håkan "HC"       73

8         Axelsson, Göran      74

9         Söderlund, Staffan   74

10       Jutterdahl, Torgny   75

11       Wigren, Conny        75

12       Lätt, Leif       75

13       Jansson, Jonas         77

14       Carlsson, Leif          77

15       Klason, Jan-Olof     78

16       Blixt, Yngve 78

17       Sahlin, Bo     79

18       Ericsson, Ronny      80

19       Robertsson, Jan       80

20       Johansson, Sven-Åke         81

21       Ekelöf, Kjell 82

22       Nilsson, Urban        83

23       Svensson, Anders    83

24       Tell, Mats     86

25       Bogren, Ulf   87

26       Holmberg, Leif        95

 

B-klassen:

1         Borg, Kennert          70

2         Viborg, Hans 71

3         Eklund, Lars-Inge    73

4         Arvidsson, Carl-Göran       73

5         Svensson, Stig         76

6         Landberg, Rune       77

7         Ericsson, Tryggve   77

8         Karlsson, Thomas    77

9         Ekelöf, Lars  78

10       Hjelm, Jan     78

11       Backheden, Lars      79

12       Nordin, Erland         79

13       Svensson, Lars-Olof           79

14       Johansson, Ulf         80

15       Petersson, Jan          80

16       Henningsson, Christer        81

17       Johansson, Alf         81

18       Samuelsson, Lars-Göran    81

19       Sand, Bertil   81

20       Grahm, Tommy       82

21       Axelsson, Jan-Olof  82

22       Johansson, Kent      82

23       Palmér, Bo    82

24       Karlsson, Ivar          83

25       Eklund, Ingemar      84

26       Nilsson, Billy          84

27       Karlsson, Jan-Olof  85

28       Eltvik, Erik   85

29       Hansson, Gerth        85

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