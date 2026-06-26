RESULTAT: Tobo GK:s veteraner den 24 juni

A-klassen:
1 Törnlöf, Per 70
2 Nilsson, Jimmy 71
3 Lång, Lars 71
4 Rylander, Christer 71
5 Svensson, Roger 71
6 Pettersson, Björn 72
7 Karlsson, Håkan "HC" 73
8 Axelsson, Göran 74
9 Söderlund, Staffan 74
10 Jutterdahl, Torgny 75
11 Wigren, Conny 75
12 Lätt, Leif 75
13 Jansson, Jonas 77
14 Carlsson, Leif 77
15 Klason, Jan-Olof 78
16 Blixt, Yngve 78
17 Sahlin, Bo 79
18 Ericsson, Ronny 80
19 Robertsson, Jan 80
20 Johansson, Sven-Åke 81
21 Ekelöf, Kjell 82
22 Nilsson, Urban 83
23 Svensson, Anders 83
24 Tell, Mats 86
25 Bogren, Ulf 87
26 Holmberg, Leif 95
B-klassen:
1 Borg, Kennert 70
2 Viborg, Hans 71
3 Eklund, Lars-Inge 73
4 Arvidsson, Carl-Göran 73
5 Svensson, Stig 76
6 Landberg, Rune 77
7 Ericsson, Tryggve 77
8 Karlsson, Thomas 77
9 Ekelöf, Lars 78
10 Hjelm, Jan 78
11 Backheden, Lars 79
12 Nordin, Erland 79
13 Svensson, Lars-Olof 79
14 Johansson, Ulf 80
15 Petersson, Jan 80
16 Henningsson, Christer 81
17 Johansson, Alf 81
18 Samuelsson, Lars-Göran 81
19 Sand, Bertil 81
20 Grahm, Tommy 82
21 Axelsson, Jan-Olof 82
22 Johansson, Kent 82
23 Palmér, Bo 82
24 Karlsson, Ivar 83
25 Eklund, Ingemar 84
26 Nilsson, Billy 84
27 Karlsson, Jan-Olof 85
28 Eltvik, Erik 85
29 Hansson, Gerth 85