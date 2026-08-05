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Damerna inledde höstsäsongen med lagtävling

Damgolfen har återupptagits efter sommaruppehållet. Foto: Pixabay

Damerna inledde höstsäsongen med lagtävling

GOLF 05 augusti 2026 19.59

Damgolf på Tobo GK, Valsen, 3-mannalag, pb, 4 augusti 2026.

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1) Carina Svensson/Benita Sohlin/Inger Sand 82 poäng, 2) Charlotte Madestam/Maj-Britt Borg/Birgitta Frost 80 p hcp, 3) Monica Jutterdal/Kerstin Wessberg/Ulla-Greta Föghner 80 p, hcp, 4) Lola Skillinghaug/Gun-Britt Hagström/Lillemor Nelson 80 p, hcp, 5) Anna-Lena Lång/Elisabeth Eek/Fanny Lindqvist 77 p, 6) Anita Larsson/Marita Carlsson/Marie-Louise Borsiö 76 p, 7) Susanne Svensson/Helena Larsson/Annika Karlsson 71 p, 8) Ingegerd Holmberg/Annelie Fors/Siw Mattiasson 64 p.  

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