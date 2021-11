Elmér respekterar Fribergs avhopp – så ska VIBK försöka ersätta honom

Vimmerby IBK slåss i botten av division 1-tabellen och har fått en tuff start på säsongen. Nu har den rutinerade forwarden Jonas Friberg bestämt sig för att lägga av mitt under pågående säsong.

”Jag känner att motivationen eller glöden inte finns där. När man ska bocka av i kalendern för träning och match finns varken energin eller glöden där. Det är inte så det ska vara”, säger Jonas Friberg i en intervju med DV.

"Respekterar hans beslut"

Nu ger tränaren Michael Elmér sin syn på att Friberg, tvåa i den interna poängligan med tio poäng på åtta matcher, tackar för sig.

– Vi gjorde en chansning med en hemvävd lösning under våren när vi såg var ekonomi och spelartrupp var på väg någonstans. Jonas blev ett alternativ med tanke på att han har spelat både H3 och H4 med oss. Vi kastade ut frågan till Jonas som var tydlig med att han skulle testa och se. Får jag ihop livspusslet? Har jag motivationen? Håller kroppen? Det var de tre punkterna som var tvungna att funka för Jonas – och alla punkter har varit tuffa för honom under hösten. Han har en del utmaningar med att få ihop livspusslet, en del skadeproblem plus att det har varit en del frustration från hans sida. Han har gjort tio poäng på åtta matcher. Jag som tränare är nöjd med hans comeback men vi respekterar hans beslut. Han har bristande motivation och känner att han inte får ihop det. Vi lovade att han skulle få testa och köra. Går det inte så går det inte. Jag kan inte krama ur en vilja ur någon som själv inte vill, säger Michael Elmér.

Hur kommer ni agera efter Fribergs avhopp?

– Vi hade ett möte med sportgruppen i veckan som var och ska träffas efter styrelsemötet som är i början av nästa vecka. Vi kommer se över truppen, både på plus- och minuskontot, och kommer i sin tur behöva titta på vad det finns för spelare i närområdet och vad det finns för budget att röra sig med. Vi måste fundera på vad som kan vara en lösning ur detta. Det finns några vägar att välja, säger Elmér.

I dialog med potentiella nyförvärv

Han berättar att klubben har ett antal namn som de funderar på för att kunna förstärka truppen.

– Vi har haft kontakt med två spelare sedan augusti. En spelar i allsvenskan och en i division 2. Samuel (Johansson, Antvarden) har varit och tränat med oss. Vi är överens med honom om att han ska fortsätta träna med Antvarden och vi ser inte att han ensam kan lyfta oss i ettan. Jag ser absolut honom i vår trupp inom något år, kanske i år eller nästa säsong, säger Elmér och tillägger:

– Skulle VIBK vilja göra en satsning ekonomiskt och praktiskt så rör det sig kanske om en till tre spelare med dignitet och erfarenhet om vi ska lyfta och försöka hänga kvar i år. Både ekonomin och föreningens framtid måste balanseras med vad vi tror på sikt. Vi måste värdera varje spelare som vi plockar in. Styrelsen sätter budgeten och de har gjort ett par minusår och är inte beredda att göra fler minusår framåt.

Jonas Elofsson var en spelare som VIBK var i dialog med när Victor Wall skadade sig i början av säsongen.

– Det var i samma veva som ”JC” tog beslutet att köra igång. ”JC” var räddningen för oss när Wall gick sönder. Vi bollade med de två och ”JC” var igång med fotbollen, vilket gjorde att han hade en mycket kortare startsträcka. Jonas har en startsträcka om han ska köra igen så vi får se vad som händer framöver.