Green kvar i VIBK – ”En ickefråga för mig”

Det var för Innebandymagazinet som Jonatan Green själv berättade om Mullsjös intresse.

– Det jag fått till mig är att det är bråttom i så fall och ska ske nu. Jag har inte mycket betänketid, för då letar de vidare. Det jag har fått till mig är att de verkligen är intresserade och att det handlar om mitt intresse, sa Green till DV medan Mullsjös sportchef Jesper Axell tonade ned sannolikheten för en övergång.

Varken Vimmerby IBK eller dess huvudtränaren Micke Elmér har inte haft någon kontakt med Mullsjö.

– Det är en ickefråga för mig eftersom Mullsjö inte kontaktat mig och det har inte ”Jonte” gjort heller, säger Elmér som är besviken över förfarandet:

– Är man en förening på så hög nivå bör man ha lite mer respekt för klubbar nerifrån. Man kan inte kasta ur sig en fråga till en spelare utan att höra av sig till klubben och är man i högstaserien har man ett större ansvar. Är man intresserad av spelare som har ett kontrakt bör man kontakta föreningen.

Vet du om det var Mullsjö eller Green som drog sig ur?

– Inte en aning.

Skulle Green klara spel i SSL?

– Det tror jag absolut, sedan handlar det om vilka förusättningar man får och att få allting att fungera, men han har absolut skillsen för det.

"Kommer spela lite annorlunda"

I omstarten av innebandyettan ställs VIBK mot serieledaren Hovslätt. Ett lag som man föll med med hela 16-4 borta.

– Vi har inte råd att vaska någon match, men det vore konstigt om vi inte vore underdogs. För vår del handlar det om att göra en så bra match vi kan och få med oss moral till nästa match som kommer. Vi ger inte upp något på förhand, men vet att det kommer bli tufft. När vi mötte dem i Jönköping hade vi en del skador, men nu mönstrar vi ordinarie lag.

VIBK har trimmat på det defensiva spelet under juluppehållet. Under hösten släppte man i snitt 8,6 mål per match och då blir det förstås extremt svårt att få in poäng på kontot.

– Vi kommer spela lite annorlunda i speluppbyggnaden. Vi åkte på flera kontringar mot Ledberg där vi har spelare som tar felbeslut på fel del av banan. Det handlar mycket om att ha mer folk på rätt sida när vi går över mitten. Vi måste försöka få bort onödiga kontringar.

Ett annat drag är att placera Victor Wall på backplats.

– Han är inte ifatt rent fysiskt efter sin skada och vi tror att han kan styra spelet från en högerbacksposition.

"Stör till viss del"

VIBK står på sju poäng och har fem upp till fast mark.

– Jag tror vi behöver komma upp i 20 någonstans. Efter den här matchen har vi Nyköping, Linköping och Solfjädern, där skulle vi må bra av sex-nio poäng. Det skulle ge mycket vind i seglen.

VIBK har haft två covid-fall i truppen under julen, men har bara behövt ställa in en träning och kommer med ordinarie lag imorgon.

– Jag lägger mer tid på att diskutera att folk är sjuka än på själva träningarna just nu, så vissst stör det till viss del. Men vi har ändå legat runt 20 spelare varje träning så det har inte stört uppladdningen.