Koponen klar för ny SSL-klubb: "Bitarna föll på plats"

20-åriga Greta Koponen, med Vimmerby IBK som moderklubb, fortsätter i SSL. Hon lämnar dock Jönköpings IK för spel i Täby FC kommande säsong.

– Det är en lättnad nu när jag tagit beslutet och bitarna föll på plats när jag besökte laget och föreningen. Jag ser verkligen fram emot en ny säsong tillsammans med Täby FC och det Täby vill åstadkomma i framtiden vill jag vara en del av. Samtidigt ser jag fram emot att få spela och utvecklas med målmedvetna spelare och ledare, säger Greta Koponen till klubbens hemsida.

Koponen, som just nu spelar fotboll i moderklubben Vimmerby IF, gjorde 16 poäng under sin debutsäsong i SSL. Dessutom gjorde hon ett drömmål mot just Täby den gångna säsongen.

– Att Greta ansluter är något vi är otroligt glada för. Vi fick upp ögonen för Greta under hösten och har följt henne på nära håll och efter vårt första möte förstärktes känslan av att vi ville se henne i Täby FC. Vi får en forward som är extremt obekväm att möta då hon är fysisk, går rakt på mål och har ett rappt skott, säger Täby FC:s Sportchef Robin Andersson