Viktig pusselbit på plats i VIF:s lagbygge: "Självklart val"

Greta Koponen är klar för spel i Vimmerby IF nästa säsong. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IF har fått en viktig pusselbit på plats till nästa säsong. Greta Koponen har gett klartecken för spel i VIF-dressen 2023.

Greta Koponen spelade fotboll med Vimmerby IF början av den gångna säsongen innan hon flyttade till Stockholm för att spela med Täby i SSL. Hon har nu återvänt till Jönköpings IK i allsvenskan och gett tummen upp för fortsatt spel i Vimmerby IF under 2023.

”Jag har saknat fotbollen och att då spela med VIF kommande säsong blev ett självklart val för mig. Det är mycket på gång kring damlaget och den satsningen vill jag vara en del av”, säger Greta Koponen i en kommentar till klubbens Instagramkonto.

Följande spelare är klara för kommande säsong: Nathalie Johansson, Frida Pöder, Molly Levin, Stina Kägu Bragsjö, Malin Rydén, Julia Rosin, Jessie Eriksson, Elin Lindqvist, Saga Stejdahl och Greta Koponen.