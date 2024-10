Sen upphämtning räddade poäng för VIBK: "Jäkligt starkt"

VIBK:s bortamatch mot Gransholms IF blev en jämn och svängig historia. VIBK såg ut att gå poänglösa från matchen, men lyckades genom två sena mål, ta matchen till förlängning. Gransholm avgjorde sedan i förlängningen. – Med lite distans till det hela så får man ändå se det som att det är det bra med en pinne i den här matchen, säger VIBK:s tränare Ricky Svaxholm.

Vimmerby IBK gick en tuff match till mötes, när Gransholms IF väntade på bortaplan. Matchen var jämn och svängig, men hemmlaget såg länge ut att ta hem samtliga tre poäng. De hade nog nästan räknat in tre poäng på kontot, innan Elias Trawtschenko reducerade till 6-5 med halvminuten kvar att spela. Sedan tryckte VIBK på för en kvittering och så sent som med åtta sekunder kvar att spela, nätade Trawtschenko igen.

6-6 innebar förlängning. Den avgjordes av hemmalaget efter knappt två minuter. VIBK åker därmed hemåt med en poäng.

– Det var jäkligt starkt att hämta upp och vi visade bra moral. Det kan bli en viktig poäng i slutändan, eftersom det är en tuff bortamatch där få lag kommer åka och plocka tre poäng. Med lite distans till det hela så får man ändå se det som att det är det bra med en pinne i den här matchen. Motståndet är bra, det är en tuff bortamatch och vi möter ett ganska jämnt lag, så det känns ändå bra.

"Alla sliter förtjänstfullt"

VIBK-tränaren var nöjd med insatsen och moralen hans lag visade upp.

– Jag är nöjd med insatsen, det är jag. Det finns såklart saker som inte är helt bra och vi slarvar lite, men så är det alltid. Det är ändå starkt att kunna komma härifrån med en poäng.

Samtliga VIBK-spelare förtjänade beröm efter den starka upphämtningen.

– Alla sliter förtjänstfullt och tar jobbet.

VIBK-målen gjordes av William Björngard 2, Elias Trawtschenko 2, Elliot Kronstrand och Philip Isaksson.