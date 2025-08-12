SSL-MERITERADE SPELAREN FÖRSTÄRKER COMEBACKLAGET

Vimmerby IBK ska spela i den lägsta serien nu när man gör comeback. Nu står det klart att man får en SSL-meriterad förstärkning i form av Greta Koponen. – Jag har landat hemma igen efter allt som varit och jag är jättetaggad på att spela innebandy, säger 23-åringen.

Greta Koponens tid i Stockholm och med Täby FC IBK i SSL blev inte vad hon hoppats på. Hon bröt kontraktet med klubben i november 2022 och återvände till Jönköpings IK i Allsvenskan.

Då var hon med och kvalade till SSL med JIK, men därefter har innebandyn fått stå åt sidan.

– Min senaste riktiga säsong var med Täby i SSL och sedan kvalet upp till SSL med JIK. Efter det har jag inte spelat alls, bara några gånger på skoj.

Tiden i SSL-klubben blev inte alls vad Koponen hoppats på.

– Jag mådde väldigt dåligt där och har egentligen aldrig mått dåligt innan. Såklart har jag haft bättre och sämre dagar, men det som hände där knäckte mig totalt som person. Jag tappade allt.

"Jättepositiv känsla"

Nu känns allt helt annorlunda för henne.

– Jag har varit så pass snäll mot mig själv att jag har tagit den här tiden det har krävts för att pussla ihop mig själv. Jag ville köra hela tiden, men det har inte känts rätt. Nu har jag en jättepositiv känsla och det är lite revanschläge känner jag.

Därför har hon nu bestämt sig för att spela med Vimmerby IBK, som gör comeback i den lägsta serien igen efter det tvååriga uppehållet. Där blir hon naturligtvis en klasspelare.

– Jag har inte spelat på två år och känner att det ska bli jätteroligt. Jag har landat hemma efter allt som varit och är jättetaggad på att spela innebandy igen. Jag har fått upp glädjen och känner att det ska bli en rolig grej. Jag är sjukt tacksam över att kunna spela innebandy igen och för att jag upp glädjen för det.

"Roligaste säsongen någonsin"

Koponen gör sin första träning med laget under onsdagen.

– Jag har kört lite flås i sommar för att hålla igång och jag var uppe en gång i juni bara för att känna på det. Det sitter väl lite i ryggmärgen sådär ändå.

Du kommer från SSL. Hur blir det att spela på så pass mycket lägre nivå igen?

– Jag ska bidra med det jag kan. Det är min kämpaglöd och min vinnarskalle. Annars ska jag bara ha roligt. Jag är inte där för att ställa krav, men jag ska göra det bästa jag kan. Målsättningen är att ha den roligaste säsongen någonsin. Sedan försvinner nog aldrig vinnarskallen, så den kommer nog krypa fram.