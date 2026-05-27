VIBK avslutade säsongen i bowlan – han och hon blev årets spelare

I fredags höll Vimmerby IBK sin årsfest i bowlinghallen i Vimmerby. Ett 40-tal närvarade när flera priser delades ut till både herr- och damspelare.

Totalt var det knappt 40 VIBK:are som kom för att avsluta den gångna säsongen med gemensam middag och därefter en omgång bowling.

I sedvanlig ordning delades också ett flertal individuella priser ut.

Årets spelare på herrsidan blev Elliot Kronstrand, årets poänggörare Hugo Samuelsson, årets träningspris fick Johan "JC" Carlsson och årets lagkamrat utsågs Karl Hjelmland till.

På damsidan röstades Ida Nyman fram som årets spelare, årets lagkamrat utsågs Tess Fridh till och årets skyttedrottning blev Sofia Söderlund. Amanda Anemyr fick årets träningspris och Alice Dickinson blev årets rookie.

– Det var en trevlig tillställning med mat och bowling där vi gjorde blandade lag från herr, dam och ledare samt tävlade lite, säger Ricky Svaxholm, sportchef i VIBK.