Lugnande besked efter otäcka smällen: "Det får ta den tid det tar"

Det hade gått cirka en halv minut av tredje perioden av mötet mellan Hanhals och Vimmerby när VH-forwarden Lucas Jidenius tacklades hårt och flög med huvudet först in i sargen. Han blev liggande kvar på isen och fördes efter en lugn stund av isen på bår med fixerad nacke och senare vidare till sjukhus.

Nu kommer glädjande besked kring forwardens hälsa. Via sin Facebooksida hälsar VH att Jidenius kommer lämna sjukhuset under torsdagen efter att ha blivit undersökt av läkare under onsdagskvällen.

"Han ska åka hem och vila"

Inga benbrott eller andra skador har konstaterats, men han fick en smäll mot huvudet och kommer vila från både träning och match en tid.

– Jag fick meddelande från honom i morse. Inga skador på rygg, nacke eller huvud har konstaterats men det rör sig om en förmodad hjärnskakning i alla fall. Han är borta helgen minst, kanske en bit in i veckan. Han ska åka hem och vila några dagar, säger Morgan Persson.

Har han haft någon problematik med hjärnskakningar sedan tidigare?

– Inte vad jag vet. Det är skönt det. Man blir alltid orolig först och tror det värsta när ambulansen rullar in på isen. Det är en ful smäll han får. Jag tycker att den är vårdslös, men samtidigt så går det snabbt där ute på isen. Vi får ha koll på honom och han får prata med vårt medicinska team. Hjärnskakning är inget man skojar om så det får ta den tid det tar.