ATTACKEN MOT STJÄRNAN: ”HELT DUM I HUVUDET”

I säsong efter säsong var Simon Dahl Virserums bästa spelare. Klubbytet till Åseda inför förra säsongen rörde upp starka känslor i VSGF och derbymatcherna mot Åseda har haft en extra laddning sedan dess.

Idag small det rejält – åtminstone i eftersnacket. Wictor Holmberg var enormt förbannad på Åseda-anfallaren som fick matchstraff med fem minuter kvar.

– I två perioder var det riktigt bra, men sedan börjar de grisa. Simon Dahl tappar det helt, han är ju helt dum i huvudet.

Vill du att jag citerar dig så?

– Ja, det kan du göra. Han måste få höra det. Man kan inte åka runt och hålla på som han gör, det är bedrövligt när man är en så bra hockeyspelare. Han tar bort två av våra spelare idag med fula grejer och har två hjärnskakningar på sitt samvete idag.

"Det är fruktansvärt illa"

Den första situationen som Holmberg irriterade sig på var en bit in på andra. Då fick Dahl två minuter för charging. Med fem minuter kvar blev det matchstraff för checking from behind.

– Otto Svensson och Shuan Lymer fick kliva av skadad. Jag vill inte vara honom om vi får möta dem i nästa serie. Jag tycker det är fruktansvärt illa. Jag kan förstå om det är en junior, men han är över 30 år och leder poängligan… Det förstår jag inte. Han borde ha fått matchstraff på första grejen, då hade inte det andra hänt.

"Det är små marginaler"

Virserum hade 2-0 efter tio minuter. Åseda gick upp till 2-2 – ett mål av just Simon Dahl – innan Alexander Andersson sköt 3-2 i powerplay. Åseda kvitterade sent även i andra perioden och med fem minuter kvar kom avgörandet för bortalaget. 5-3 sköt man i tom kasse.

– Det är en bra hockeymatch och två bra lag som möts och bra tryck på läktaren. Det är marginalerna som avgör idag. Det var ett jäkla flytmål i slutet egentligen, de skjuter ett slagskott från kanten. Jag är ändå rätt nöjd med spelet och vi steppar upp oss rejält. Jag kan inte begära mer av spelarna efter en sån här match. Det är små marginaler som avgör och det kan lika gärna vara åt andra hållet.

Jordan Fogarty, Derek Chin och Otto Svensson plussas i Virserum.

Mål + assist: Jordan Harding Bautista 1+0, Jordan Fogarty 0+2, Thomas Mansbridge 1+1, Alexander Andersson 1+0, Pavils Galsons 0+1.

Fotnot: Vi söker Simon Dahl.