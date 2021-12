VH tillbaka på vinnarspåret – Lundh köper inte alla utvisningar: "Orkade kanske inte stå emot"

Vimmerby var i behov av poäng i eftermiddagens bortamatch mot bottenkollegan Mariestad. Det gick vägen efter många om och men. VH gick ifrån till en tidig 2–0-ledning efter mål av Lucas Jidenius och Philip Elgestål, tappade till 2–2 och avgjorde med ett vackert mål signerat Tatu Kokkola halvvägs in i slutperioden. Finländaren väggspelade med en lagkamrat i egen zon, kom in med fart i offensiv zon och tryckte upp segerpucken i bortre krysset.

Vimmerby drog på sig många utvisningar i de två inledande perioderna och fortsatte med det även efter 3–2-målet. Mariestad fick chansen i spel fem mot tre och fem mot fyra och VH fredade sitt mål och tog andra segern i allettan.

– Jag tycker att vi började matchen riktigt bra och hade många goda intentioner i andra även om spelet jämnade ut sig och de fick några chanser. Ibland kom vi inte in i kropp på dem och det var något som vi tog upp under andra periodens powerbreak. Glimtvis såg det ut som man har sett oss under hösten och vi fick längre anfall på dem, säger Staffan Lundh.

Vad säger du om starten med 2–0 efter drygt två och en halv minut?

– Klart att det är skönt, vi har inte lyckats spela på en sådan ledning på ett tag. Nu fick vi lite mer go i det vi gjorde och hade bud på fler mål efter 2–0. När vi till exempel mötte Nybro senast hann vi inte spela på våra mål särskilt länge innan de gjorde mål.

Så ser Lundh på mängden utvisningar

VH tappade sin 2–0-ledning till 2–2 och lyckades samla kraft för att få till ett segermål.

– Efter 2–2 var det bara att försöka lyfta upp spelet igen, jag tycker att vi gjorde det. Vi fick många utvisningar som gjorde att vi hamnade i ett tufft läge men vi hade bra boxplay-spel och bra målvaktsspel. Jämfört med tidigare boxplay i matchen kom vi åt dem lite mer, sedan är det lätt att det studsar in någon puck i spel fem mot tre.

Hur ser du på att ni drar på er nio utvisningar?

– Några är lite dumdristiga och några är, enligt mig, felaktigt dömda, framför allt den på Bågenvik (Gustav). Det var så det såg ut hela matchen. En Mariestadspelare tog nacksving på en av våra spelare i andra och domarna släppte den. Domaren orkade kanske inte stå emot hemmafavören med spelare och personer runt omkring som var högljudda.

"Hoppas uppehållet gör gott"

Inför matchen var det osäkert vilka backar som var tillgängliga. Måns Krämer, Hugo Enock och William Dageryd spelade medan Ako Alho och Helge Holmstrand alljämt saknades.

– Ako har varit febrig fram och tillbaka hela december, men han var med på morgonvärmningen i dag. Helge är fortfarande sjuk. Jag hoppas att uppehållet gör gott och att vi har alla spelare tillgängliga mot Väsby.

VH står på sex poäng efter fem matcher och ligger sjua i tabellen. VH tar julledigt i en vecka och återsamlas annandag jul.

– Nu är vi med i ett mellanskikt och får fira jul med en god känsla. Vi har häng på de andra lagen och behöver inte jaga hela tiden. Det är många poäng kvar att spela om.