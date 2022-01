Coronakaoset i SHL fortsätter – IKO:s match mot Brynäs ställs in

IK Oskarshamns hemmamatch mot Brynäs IF ställs in på grund av coronautbrott hos gästerna från Gävle. Foto: Bildbyrån

Tisdagens match mot Färjestads BK ställdes in en knapp timme före nedsläpp. Nu ställs även kvällens match mot Brynäs IF in på grund av coronautbrott i Gävlelagets trupp.