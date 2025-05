Kalmar gör ny värvning från IKO: "Skicklig rightfattad forward"

Pusselbitarna fortsätter falla på plats i Kalmar HC:s allsvenska truppbygge. Klubben gör dessutom sin andra värvning från konkurrenten IK Oskarshamn på kort tid. Gustaf Westlund plockades in i mitten av förra säsongen och nu ansluter ytterligare en IKO-spelare till Kalmar HC – 26-årige kanadensaren Liam Hawel.

Liam Hawel kommer från en säsong med åtta mål och 23 assist på 52 grundseriematcher. Han har tidigare i karriären spelat ett junior-VM för Kanada och testat sina vingar i AHL med sju matcher.

”I’m very excited to join Kalmar HC. It’s a very nice city that I was able to visit a few times last year. I’m happy to join a group that plays a fast and exciting style. The fans are amazing both at home and away so it will be great to play in front of them! It will also be nice joining a team with a few familiar faces. Can’t wait to get started”, säger Liam Hawel i en kommentar till klubbens hemsida.

Kalmar HC:s sportchef Daniel Stolt är nöjd med senaste förstärkningen.

”Det blir spännande att följa Liam hos oss. Det är en skicklig rightfattad forward som jag tycker stack ut förra året. Vi är övertygade att han kommer passa perfekt i KHC”, säger Daniel Stolt.