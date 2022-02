TUNGA PERIODEN FORTSÄTTER – VIK FÖLL EFTER FÖRLÄNGNING

Västerviks IK har inlett de tre tidigare matcherna mot Vita Hästen skralt, det gjorde man även ikväll. Hästen tog ledningen med 1–0 efter sju minuter när Richards Marenis enkelt kunde åka in från höger, finta backen och sätta pucken i bortre krysset. Minuten senare hade hemmalaget ett nytt friläge när VIK-backarna inte hängde med men som målvaktslånet från Djurgården, Carl Lindbom, räddade.

VIK vände 0–1 till 2–1

VIK lyckades kriga sig in i matchen, flyttade upp spelet och satte press på hemmalaget som tvingades backa in knäet på keepern Adam Ohre för att freda målet. Efter drygt 14 minuter blev det för mycket för hemmalaget när Luke Green kom runt bakom kassen från höger, chippade in pucken till Marcus Westfält, som stod precis rätt framför kassen och elegant slog in pucken på volley.

VIK behöll initiativet och fick med sig en utvisning efter 15.30. Halvminuten senare satte Victor Öhman ett typiskt Öhman-mål när han kom fram och in från höger och drog iväg ett dragskott som satt i bortre krysset.

Om Hästen var snäppet bättre de första 10 minuterna så tog Västervik över helt de 10 sista minuterna – med det spel och effektivitet de kan och ska spela.

VIK fortsatte att spela bra de första minuterna i andra och Luke Green ökade på till 3–1 när han vek in framför kassen och satte pucken mellan benen.

Tappade spelet helt

Konstigt och ofattbart höll inte VIK det positiva och effektiva spelet uppe efter målet utan började fuska och slarva. Det straffade sig direkt. Hemmalaget gjorde både 2–3 och 3–3 inom tre minuter när VIK-backarna var uppe och köpte korv. 4–3 hängde i luften direkt efter 3–3 när Corey Makin tilläts bryta in framför Lidbom men träffade stolpen.

Joakim Hagelin fick en rejäl smäll vid sargen efter 10 minuter, utan åtgärd från domarna, och tvingades kasta in handduken.

VIK var riktigt illa ute på grund av ett uselt försvarsspel.

Elliot Ekmark hade ett kanonläge efter knappa 19 minuter när han bröt in men blev hakad. På utvisningen skapade VIK ingenting, istället drog backen Johannesen på sig en utvisning efter att han drällde med pucken på offensiva blå och tvingades haka hemmaspelaren som blev fri.

Sammantaget tre bra minuter och 17 riktigt dåliga för VIK.

Förlust efter förlängning

Sista perioden bjöd på dålig hockey från båda lagen, onödiga utvisningar och dåliga powerplay. Det var först de sista minuterna som hemmalaget satsade för fullt framåt och hade flera långa anfall och var närmast ett segermål.

Men det blev inte utan matchen gick till förlängning och där Vita Hästen gör 4–3 genom Colby Sissons efter knappa tre minuter. Vita Hästens första poäng mot VIK den här säsongen efter tre tidigare förluster.

Spelarmässigt ska målvakten Carl Lindbom ha godkänt. I övrigt, över 60 minuter, behöver alla spelare höja sig inför matchen hemma mot Tingsryd i morgon kväll.