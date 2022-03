VÄSTERVIK KLÄTTRADE UPP PÅ SJÄTTEPLATSEN EFTER KLAR SEGER

Västerviks IK kom in mer och mer i spelet under första perioden och pressade Karlskoga riktigt bra de sista tio minuterna. Utan att överdriva så var det gästernas målvakt Marcus Hellgren Smed som höll Karlskoga kvar i perioden och matchen med flera kvalificerade räddningar.

Västervik inledde med en utvisning efter tre minuter när Luke Green drog på sig interference. Gästerna skapade inget utan VIK gjorde ett bra boxplay. Matchens första rejäla målchans fick Karlskogas Marc-Olivier Roy när han blev ren från blålinjen men sköt utanför.

Två minuter senare satte VIK fart. Jaako Lantta och Jens Holmström gick stenhårt på kassen och pucken rullade på mållinjen.

I powerplay efter 14 minuter hade Marcus Westfält öppet mål på pass från Hilmerson men Hellgren Smed gjorde en kanonräddning när han fick ut plockhandsken. Minuten senare var det Hellgren Smeds vänsterben som räddade målet när Danny Kristo fick iväg ett lurigt avslut mellan benen på BIK-backen.

Västervik hade mycket bra tryck på Karlskoga och hade både tålamod och energi att ösa på perioden ut.

Västervik ryckte ifrån till 2–0

Västervik tog över ännu mer i andra perioden och gjorde både 1–0 och 2–0 efter en dryg halvminut. Först var det Brett Supinski som kom centralt i powerplay och fick en smörpassning från Marcus Westfält som han satte vid vänsterstolpen. Senare kom Sebastian Benker släpande centralt, fick en bakåtpassning från Jaako Lantta. Benker satte pucken säkert vid vänsterstolpen.

Så långt såg det ut att rinna iväg för VIK. Men så kom kvällens misstag när en Västerviksspelare spelade rakt in i slottet från vänsterkanten. Där kom gästernas Gustaf Franzén helt ren, drog till direkt och pucken satt vid vänsterstolpen.

Skyler gjorde 3–1

Men det gick bara 40 sekunder innan Skyler Mckenzie fick utdelning och hängde in 3–1 när gick in framför mål, drog målvakten och lyfte in pucken i mål med en backhand.

Men VIK lyckades inte täta till utan släppte in ännu ett billigt mål. Kalle Jellvert fick stå och slå in egen retur. Carl Lindbom hade ingen hjälp av sina backar.

I tredje perioden spikade Västervik igen kistan totalt, dels genom två mål i början av perioden och dels genom att VIK:s defensiv käkade upp Karlskogas försök till offensiv.

Brett Supinski matchvinnare

Matchens lirare, Brett Supinski, gjorde det viktiga 4–2-målet efter en minut, på en snabb spelvändning där Skyler Mckenzie spelade in från vänster. Dryga minuten senare spelade Supinski fram backen Max Krogdahl som gled fram centralt och snärtade iväg pucken bakom en skymd Hellgren Smed. Norrmannen Krogdahls första mål för säsongen och hans lycka var totalt, men man får inte glömma Maxs 14 framspelningar..

Västervik var närmare både 6–2 och 7–2 under slutdelen av matchen.

Resultatet innebär att Västervik klättrar och ligger nu på den åtråvärda sjätteplatsen inför sista omgången på onsdag. Det kommer förmodligen att krävas tre poäng uppe i Umeå på onsdag för att VIK ska sluta sexa och gå direkt till kvartsfinalerna.