VIK VÄNDE TILL SEGER I SMÅLANDSDERBYT – BRICKLEY AVGJORDE

Västervik var inte på tårna från start utan gästerna tryckte tillbaka hemmalaget och vaskade fram en hel del bra chanser. VIK:s försvar var slarvigt och glömde flera gånger bort bevakningen framför den egna kassen och som gav Emil Kruse onödigt extrajobb.

Tingsryd gjorde första målet som kom efter drygt fyra minuter. Joseph Berger la in ett höstlöv som tog på Oliver Törnströms klubba och ändrade riktning.

TAIF satte 2-0

TAIF gjorde även 2-0 när VIK helt tappade bevakningen framför Kruse. Anton Grandin fick tag i pucken, gled fram och lyfte in en backhand som gick via Kruse och in i mål.

Under andra halvan av första fick VIK lite mer grepp om matchen även om Tingsryd hade farliga kontringar tack vare att VIK:s mittzonspel var nästan obefintligt.

Hannes Lindström fick pucken på blålinjen efter 15 minuter och drog iväg en isare som letade sig in mellan benskydden på TAIF-keepern Daniel Rosengren.

Västervik fortsatte att spela skral defensiv även i andra perioden och lämnade stora ytor framför Emil Kruse. Turligt var att gästerna inte var helt med på det.

Tung start på andra

Tingsryds 3–1-mål var ett rent otursmål för VIK. Pucken tog på klacken på Sahlgren och styrdes in i egen zon där Felix Olsson lurade och fick ett friläge som han satte bakom Kruse efter drygt två minuter.

Västervik hade riktigt svårt att skapa något framåt. Tingsryd tryckte hela tiden ut hemmalaget som inte kom in på kassen. VIK hade några ströskott som Rosengren inte hade några problem med. Det kan noteras att VIK drog på sig två utvisningar för sex spelare på isen i andra perioden.

Tredje perioden var länge rena raggarhockeyn utan några linjer i spelet från lagen. Men VIK fick till det efter drygt sju minuter när Daniel Brickley spelade in till Alexis D´auost som styrde in pucken.

Brickley stor matchhjälte

Efter 15.50 kom kvitteringschansen för VIK när TAIF drog på sig en utvisning. Kvitteringen kom också när Daniel Brickley lyfte in en välriktad puck från blå och den gick hela vägen in i mål.

I förlängningen klev backen Daniel Brickley fram rejält. VIK fick powerplay efter 2.06 och 30 sekunder senare fick Brickley pucken på högerkanten där han drog på en kanon som Daniel Rosengren var chanslös på.

Sammantaget får VIK vara glada för att det blev två poäng, men det finns aldrig någon anledning att be om ursäkt för att man vinner.

Spelmässigt gjorde VIK en betydligt bättre insats i Östersund, i kväll var laget inte riktigt på tårna.

Daniel Brickley måste få plus i kanten för sina mål och Emil Kruse i kassen. I övrigt finns det större potential.

På söndag spelar VIK borta mot farliga Kristianstad, som slog Vita Hästen med 4-2 i afton.