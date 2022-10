VIK SLOG SERIEFAVORITEN PÅ HEMMAPLAN

Det innebär att VIK tog två poäng.

Västervik tog med sig de goda bitarna från segermatchen i Västerås igår. Bra intensitet, fokus och hela tiden tätt inpå motståndarna.

1-0 till Västervik

Björklöven drog på sig en utvisning efter knappt 11 minuter och som Västervik utnyttjade. Det var mycket fint passningsspel, först från Victor Öhman till Daniel Brickley som spelade över till Ludwig Stenlund som drog till och pucken satt stensäkert bakom Alex D’orio i IFB-kassen.

Västervik hade gjort sig förtjänt av målet och fortsatte att trycka på gästerna. Västervikspelarna nöjde sig inte att bara spela 50/50 i närkamperna utan de vann kamperna.

Björklöven hade en del spelvändningar men även defensiven satt mycket bra hos VIK som tryckte ut gästerna i sargerna. Edvin Olofsson vaktade kassen och gjorde vad han skulle även om han hade en relativt lugn period.

Löven kvitterade på ett höstlöv

I andra perioden tog lagen ut varandra och spelet gick fram och tillbaka men under ordnade former. Björklöven lyckades kvittera efter 8 minuter när Mattias Nørstebø la in ett höstlöv som ramlade in bakom en helskymd Olofsson.

Utöver detta hade båda lagen ett par chanser vardera. Västervik hade två powerplay i slutet av perioden och Alexis D''aoust var på håret att peta in pucken bakom Alex D’orio.

Spelmässigt en bra period där båda lagen bjöd upp bra. Tredje perioden blev lite av målvakternas match. Båda fick göra flera kvalificerade räddning och båda höll nollan.

Västerviks bästa chans hade Marcus Vela när han slet sig igenom men fick inte rätt träff på pucken.

Brickley avgjorde i straffläggningen

Matchen gick till förläning som också slutade mållös. I straffläggningen var det Daniel Brickley som snyggt satte in pucken till höger om Alex D’orio medan Björklöven missade sina straffar – eller rättare sagt så räddade Edvin Olofsson dem.

Matchvinnare blev både Brickley och Olofsson även om hela laget gjorde en gedigen insats mot seriefavoriter från Västerbotten.