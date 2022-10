Jumbon VH på jakt efter trendbrott och solid defensiv: "Släppt in för mycket mål"

Vimmerby Hockeys förluster har avlöst varandra sedan seriespelet drog igång för en knapp månad sedan.

Onsdagens övertidsförlust i Borås var den sjunde i ordningen för Hampus Sylvegårds manskap. Laget är med sina fem inspelade poäng sämst i hela ligan och enda segern kom hemma mot Tyringe i premiären. Även om det återstår tio grundseriematcher står det redan nu klart att det blir tufft för laget att fixa en allettanbiljett.

Innehavare av den femte och sista platsen till allettan är dagens motståndare Halmstad, ett lag som har överraskat i positiv bemärkelse och ligger nio poäng före VH.

– Det är klart att chansen finns, men det är många bra lag i serien och en tuff resa dit. För mig är det viktigare att vi sätter ett tryggt och bra grundspel och att vi är starka i det så att vi kan vara med och utmana oavsett vilken serie vi spelar efter jul, säger Hampus Sylvegård.

"Släppt in för mycket mål"

Vimmerby har släppt in 31 mål och hälften av dem, 15 till antalet, har fallit i de tre senaste matcherna mot KRIF Hockey, Karlskrona HK och Borås HC.

– Vi har jobbat med att komma tillbaka till grunderna då vi har släppt in för mycket mål på sistone. Vi måste någonstans ”resetta” och det är vad vi har siktat in oss på att göra under de närmaste dagarna och eventuellt veckorna, säger Sylvegård.

Hur har ni jobbat med den biten?

– Om man kollar på målen som vi släpper in så är det 50/50-puckar/returer som vi inte är starka på. Vi ska vara starka i egen zon och det har vi kanske inte varit då vi har släppt in för mycket mål på sistone. Det blir svårt att vinna hockeymatcher när man släpper in fyra-fem mål per match, säger Sylvegård och fortsätter:

– Det är bara att kolla på all statistik, vi släpper in alldeles för mycket mål plus att vi har haft problem med produktionen framåt. Den är jag inte så orolig över utan jag är mer orolig över att vi har släppt in för mycket mål på sistone.

Serien når halvtid i dag

Efter dagens match är serien framme vid halvtid. VH har matchledigt i en vecka innan Tyringe väntar på bortais nästa söndag.

Alla spelare är tillgängliga för spel förutom skadade backen William Dageryd.

– Vi ska göra ny bedömning i början av nästa vecka. Jag räknar inte med honom till matchen mot Tyringe.

Hur går diskussionerna kring eventuella nyförvärv?

– Det är klart att Pelle (Johansson, sportchef) bollar namn med mig. Alla lag oavsett tabellplacering håller koll på marknaden, det vore tjänstefel annars. Det vi kan påverka och lägga fokus på är att göra de vi har bättre varje dag så de vet vad de ska göra ute på isen. Den dagliga verksamheten ska vara så bra och professionell som möjligt, det är det jag siktar på.