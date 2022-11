Lundqvist satte första målet i VH:s a-lag: ”Ren glädje”

Poängspruta i J20-laget. Nu vet Theo Lundqvist hur det känns att göra mål i Vimmerby Hockeys a-lag då han styrde in 6–1-målet i 10–2-krossen mot Mörrum. – Det var ren glädje när jag såg att den gick in, säger han.

19-årige forwarden Theo Lundqvist vände hem till moderklubben Vimmerby Hockey inför årets säsong efter att ha gått på hockeygymnasiet i Norrköping och spenderat tre säsonger i Vita Hästens organisation.

Lundqvist har under årets säsong vräkt in poäng i VH:s J20-lag – 13 mål och tolv assist på nio matcher – och fått göra flera framträdanden i a-laget. Han fick i kvällens match mot Mörrum kliva in som center i fjärdekedjan med Charlie Björklund och Olle Söderlund och var en av många spelare som gick i bräschen.

Första målet i VH:s a-lag

Kvällens match blir extra minnesvärd för Lundqvist då han prickade in sitt första seniormål i seriesammanhang efter att ha öst in poäng på juniornivå. Det efterlängtade målet kom dessutom i VH:s a-lag efter att ha styrt in Oskar Lindgrens backskott fram till 6–1.

– Pucken från Oskar var perfekt då han sköt bredvid deras forward. Det var bra höjd på pucken så jag behövde bara vara där med klubban och styra in den. Det var ett jäkla glädjerus när jag såg att den gick in i mål, säger Theo Lundqvist.

Vad betyder förtroendet som du har fått i a-laget efter en fin start i J20-laget?

– Det är såklart kul när man får chansen. Det stärker mitt självförtroende. Det är bara att fortsätta köra på och ta chanserna man får.

Han gjorde en fin insats mot Kalmar HC i fredags och fortsatte på den inslagna vägen mot Mörrum.

– Det är den här matchen jag har spelat mest i och det är extra kul att jag fick göra ett mål.

Han hoppas att han får göra fler framträdanden i VH:s a-lag.

– Det är bara att köra på varje dag och göra det så bra som möjligt på träningarna, då kommer det följa med in i matcherna.