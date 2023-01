Vimmerby Hockey är tillbaka på segerspåret efter att ha slagit Blekingeklubben KRIF Hockey med 4–2. Tränaren Hampus Sylvegård var nöjd och belåten efter trepoängaren.

– Jag är nöjd med matchen och hur vi studsar tillbaka efter förlusten senast, både energi- och spelmässigt. Vi har i de tre senaste matcherna inte varit konsekventa nog och nu spelade vi nästan 60 minuter som vi ska göra och då är vi så här bra och vinner välförtjänt, säger Hampus Sylvegård.

Första och tredje perioden var Vimmerbys främsta mot KRIF.

– Då var det riktigt bra. Andra perioden var lite väl hackig med alla utvisningar. Boxplay var så där och vi släppte in två boxplay-mål, men vi får titta på vad det är för mål vi släpper in. Det ena går i masken på Christoffersson (Robin) och in i mål och det andra är en styrning. Vi måste vara noggrannare, men vi är nöjda med spelet över 60 minuter.

"Svåra att komma åt"

Vimmerby var flera klasser bättre än KRIF i fem mot fem-spelet.

– Vi var spelförande och de hade inte så mycket att säga till om.

Det kändes inte som att KRIF var nära att komma ifatt målmässigt i tredje?

– Vi var lugna och blev inte uppstressade. Det var inte så att vi ville gå för femman utan vi fortsatte spela som vi skulle göra med långa anfall. När vi spelar som vi ska är vi svåra att komma åt.

Det var flera enheter som producerade poäng, framför allt fjärdekedjan med Balint Horvath, Olle Söderlund och Charlie Björklund som låg bakom 1–0 och 2–0.

– Vi kommer behöva ett starkt kollektiv för att vi ska vinna matcher.

"Finns mer att ta ut"

Halva serien är spelad – och nu återstår nio matcher. Nästa match är mot Huddinge om en vecka.

– Vi börjar tufft med Huddinge och Borås. Nu blir det lite ledighet så vi kan samla ny energi innan serien vänder om en vecka. Fokus är på varje match och vi kan inte påverka andra lag eller andra resultat.

VH leder serien och ligger tre poäng före Huddinge och Eskilstuna Linden.

– Vi är nöjda med serien hittills. Vi leder serien, men det finns givetvis mer att ta ut. Att man vill bli bättre tycker jag alltid att man ska sträva efter som lag och individ.