EFFEKT DIREKT AV TRÄNARBYTET – VIK TOG TRE POÄNG

Västerviks IK såg ut att ha lagt både förlustmatchen hemma mot Djurgården och sparkningen av tränarna på hyllan. Laget gjorde en mycket bra första period i Tingsryd idag och bjöd dessutom på en sorts spel som saknats. Nu var det anfall direkt mot mål, intensitet och spelare som vågade hålla i pucken i anfallszonen för att skapa bra passningsspel och målchanser.

VIK gick fram till 2–0

Båda VIK:s mål i första var exempel på detta. 1–0 kom i powerplay när Joakim Hagelin gick in stenhårt på TAIF-keeperns vänsterstolpe och kunde kämpa in pucken. 2–0 satte Christoffer Törngren när han gick direkt på mål och fick en passning från Macoy Erkamps som Törngren elegant la in bakom Daniel Rosengren.

Det målet kom efter drygt sex minuter och då TAIF-tränaren valde att ta time out.

Det kan noteras att Victor Öhman skrinnade till sig ett friläge efter knappt fem minuter, gick direkt på mål men fick pucken i stolpen. TAIF kom in i matchen lite mer de sista 10 minuterna och Emil Kruse fick några gånger sträcka ut sig i hela sin längd för att hålla nätet rent.

Krogdahl avstängd i två matcher

VIK-backen, Max Krogdahl, var inte med idag på grund av två matchers avstängning efter slagsmålet med Djurgårdens Blomgren i fredags.

Men defensivt spelade VIK också lite annorlunda och valde flera gånger att spela enkelt genom att lyfta ut puckarna istället för att försöka spela sig ut. Några av dessa pucklyft gav början på farliga kontringar.

Usel andraperiod av VIK

I andra perioden var VIK tillbaka i de gamla vanliga spåren, fegade ur i defensiven och tog inte kampen. Det straffade sig. Dels drog VIK på sig två utvisningar i första halvan av perioden och dels gjorde Tingsryd mål på båda powerplayen. Tingsryd hade en rejäl press på VIK som backade hem och nästan stod i knäet på Kruse istället för att kliva på och skydda målet.

TAIF satte även 3–2 när duktige Jonatan Harju styrde in en medelhög puck då Sebastian Åkesson la iväg ett dragskott från blå.VIK hade några halvchanser i slutet men inget som störde Daniel Rosengren.

VIK vann sista med 3–0 och matchen

I sista perioden var Västervik tillbaka i samma spel som man hade i första. Det gav också utdelning när VIK vågade gå för att vinna, ta för sig slå säkra passningar och möta hemmalagets anfall redan vid egna blå linjen.VIK kvitterade i powerplay när Ludwig Stenlund drog till. Nye kanadensaren, Matteo Gennaro gjorde 4–3 när hemmakeepern helt missbedömde puckbanan och Noah Hasa avslutade med 5–3 i tom kasse.