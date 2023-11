VIK:s drömstart hjälpte inte – KHC vände och vann länsderbyt

Trots ledning med 2-0 efter drygt tre minuter och ledning med 3-1 lyckades Västerviks IK inte vinna det allsvenska länsderbyt mot Kalmar HC. Hemmalaget var det bättre laget under större delen av matchen och vann till slut med 4-3 i förlängning inför 2 138 åskådare.

Västerviks IK fick en drömstart på länsderbyt med 1-0 redan efter dryga minutens spel. KHC:s målvakt Jonathan Stålberg gjorde ett tveksamt ingripande och returen gick rakt ut till en helt fri Theo Jakobsson som kunde lägga in sitt fjärde mål för säsongen i tom kasse.

Drygt två minuter senare var det dags igen. Anton Svensson frispelade Filips Buncis som skickade in ett stenhårt dragskott från området i slottet.

Målkavalkaden fortsatte efter drygt fem minuters spel när KHC:s Victor Laz pricksköt in reduceringen till 2-1 i numerärt överläge då VIK:s Theo Jacobsson satt utvisad.

Årets märkligaste mål

Västerviks IK återtog sin tvåmålsledning när knappt tolv minuter var spelat, och det efter ett av de märkligaste mål som setts i Hatstore Arena. Efter ett ihopslag i Kalmars zon skulle två hemmaspelare efter varandra försöka ta ner eller få i väg pucken med handen, men det slutade inte bättre än att pucken singlade över en helt chanslös Stålberg i hemmakassen och in i mål. Siste VIK-spelare på pucken var dock Anton Svensson, som därför noterades för målet.

Perioden avslutades med ett jätteläge för Kalmar, men Victor Laz sköt utanför från nära håll och i helt öppet läge. Strax därefter drog hemmalagets Teemu Väyrynen på sig en onödig hakningsutvisning i anfallszon, men den blev resultatlös för VIK.

Två raka KHC-mål

Den andra perioden var till stora delar hemmalagets, och stundtals satte man Västervik under stort tryck. Kalmars forcering gav utdelning till slut, och mitt i perioden kunde Theoklis Theocharidis skjuta in reduceringen till 3-2 i numerärt överläge – ett hårt slagskott från strax innanför blå linjen som gick in bakom en skymd Edvin Olofsson.

Kvitteringen till 3-3 kom mindre än två minuter senare, vilket då inte alls var orättvist. Adam Hirsch spelade fram Jeremias Lindewall, som åkte sig fri och inte gjorde något misstag fri med Olofsson.

Avgjorde i förlängning

Den tredje perioden var väldigt lik den andra, men med den skillnaden att Kalmar inte lyckades få in pucken. Den sista hälften av perioden var en lång press mot VIK-målet, men Edvin Olofsson agerade vägg.

Slutperioden blev mållös och matchen gick till förlängning. Där drog Västervik nästan omgående på sig en utvisning, kanonaden fortsatte och med 1.53 kvar av förlängningen höll det inte längre för VIK. Shawn Boudrias kunde peta in pucken i ett övergivet mål efter en tilltrasslad situation. 4-3 till Kalmar, som även vann skotten, 37-24.

I och med dagens resultat ligger Kalmar på sjunde plats i serien med sina 22 poäng, medan Västervik är kvar på 14:e och sista plats med 14 poäng.

