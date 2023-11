LEKSAND VANN STORT: IKO FÖLL IHOP TOTALT – IGEN

Totalhaveriet fortsätter för SHL-jumbo IK Oskarshamn. I kväll kom lagets åttonde raka förlust när gästande Leksands IF vann med förkrossande 8-4 inför drygt 2 800 åskådare. – Det här är inte roligt, vi sviker fansen och stan, sa IKO-kaptenen Oscar Engsund efter matchen.

IK Oskarshamn ligger hjälplöst sist i SHL. Till kvällens hemmamatch kom man med sju raka förluster och den sammanlagda målskillnaden 9-38 på dessa matcher. Nu är den sviten åtta matcher lång, och målskillnaden 13-46.

IKO inledde visserligen matchen bäst och skapade ett par chanser, bland annat ett friläge, men det blev Leksand som spräckte målnollan.

Med åtta minuter kvar av perioder lossade Matt Caitos bössan från blå linjen. Skottet styrde på en IKO-försvarare, ställde keepern Marek Langhamer och 0-1 var ett faktum. Därefter tog Leksand över helt.

Fyra minuter senare var det dags för 0-2. Leksand kom in skrämmande lätt i IKO:s zon, pucken till Max Veronneau som pricksköt in pucken via stolpen.

Skotten i den första perioden slutade hela 13-2.

Skapade spänning

Sju minuter in i mittperioden, på IKO:s första skott i perioden och det tredje i matchen, kom hemmalagets reducering från absolut ingenstans. Nyförvärvet från Kalmar HC, Hampus Karlsson, hittade rätt med ett dragskott bakom en skymd målvakt i Leksand.

Leksands replik kom bara minuter senare när stekhete Matt Caito fick pucken fri mitt i slottet och skickade in 1-3. Sedan dröjde det bara 37 sekunder innan också 1-4 låg bakom Marek Langhamer efter en styrning av Arvid Eljas.

Lagens vidöppna försvar och effektiva anfallsspel visade sig bara 20 sekunder senare då Lukas Jasek i IKO satte 2-4. Säga vad man vill, men dittills var det två mål på totalt fem skott av IKO. Inte illa!

Med åtta minuter kvar av perioden fick IKO en mycket billig utvisning med sig. Den utnyttjade man på bästa sätt då Ahti Oksanen kunde styra in Patrik Karlkvists eleganta passning, och helt plötsligt var det match igen.

Föll ihop i tredje

Men trots målmässig spänning var IK Oskarshamn inte på något sätt nära den här kvällen. I den tredje perioden havererade laget totalt.

Efter sex minuter gjorde Leksand två mål i samma byte. Att Lucas Elvenes 3-5-puck var inne såg domarna först på videokontrollen efter att Lukas Vejdemo hittade rätt sekunderna senare.

Tre minuter senare satte Oskar Lang 3-6 efter en trippelchans framför IKO-målvakten, och matchen var därmed stängd. När Justin Kloos tryckte upp 3-7 ytterligare tre minuter senare tog Martin Filander time out, vilket inte hjälpte mycket eftersom 3-8 kom bara minuter senare av Felix Unger Sörum.

Ahti Oksanen tröstmålade genom att styra in 4-8 i numerärt överläge i den sista minuten.

Offensivt glimtade Oskarshamn stundtals till lite, men bakåt läcker det som ett såll. Givetvis kan man inte räkna med särskilt många poäng när man släpper in 46 mål på åtta matcher – nästan sex i snitt.

"Sviker fansen och stan"

IK Oskarshamns lagkapten Oskar Engsund hade inte svårt att hålla sig för skratt efter matchen.

– Vi kommer ut bra, men de får två skitmål som studsar in och återigen får vi jobba i underläge. Vi gjorde match av det i den andra perioden och hade en skön känsla inför den tredje, men där blir det totalt haveri. Vi är tvåa på varje puck, är på efterkälken och åker och kollar i stället för att agera, sa han till TV4 Play efter matchen.

– Nu gäller det att komma ihop som grupp. Det är klart att det suger att förlora, men det är långt kvar av säsongen och nu måste vi hitta spelet och göra det enklare för oss. Det här är inte roligt, vi sviker fansen och stan, menade Engsund.

På torsdag väntar Malmö borta för IK Oskarshamn, laget som ligger närmast ovanför nedflyttningsstrecket. 15 poäng före IKO.