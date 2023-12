Förstaplatsen det enda som räknas i nya serien – han kan förstärka VSGF

Efter en kämpig säsongsinledning växlade Virserums SGF upp mot slutet av grundserien och tog hand om tredjeplatsen bakom Skillingaryds IS och Nässjö HC. VSGF missar Alltrean och får spela fortsättningsserien på grund av att de inte hamnar bland de tre bästa treorna.

VSGF har siktet inställt på förstaplatsen i fortsättningsserien, det enda som räknas ifall laget ska ha chansen att gå upp i division 2.

– Målsättningen från spelarna och styrelsen är att vi ska vinna fortsättningsserien och komma in bakvägen i ett kval. Det blir i så fall play in mot femman eller sexan i alltrean. Blir det seger i play in går man till kvalserien. Det blir ofta tre eller fyra grupper med fyra lag i varje grupp, säger Roine Karlsson i VSGF:s sportgrupp.

"Besviken om vi inte gör det"

VSGF ställs mot Eksjö HC, HC Wettern, Linköping Mighty Ravens HC, Skärblacka IF och Valdemarsviks IF i nya serien.

Roine Karlsson ser att VSGF har goda chanser att vinna fortsättningsserien.

– Jag blir besviken om vi inte gör det, det kan jag sticka ut hakan och säga direkt när jag ser vilka lag vi får möta. Hade vi börjat om serien som vi spelade i nu så hade vi varit där uppe med Skillingaryd. Det spelar ingen roll vilken serie vi hamnar i, jag känner just nu att vi är bra, säger han.

Pierre Gustavsson, med många säsonger i Hockeyallsvenskan och Hockeyettan i bagaget, är inne på sin första säsong som spelande huvudtränare i division 3-laget.

– Vi i sportgruppen är jättenöjda med det jobb Pierre (Gustavsson) gör och har gjort. Han hade en strategi när han gick in i det här projektet och har inte ändrat på det. Han har hela tiden trott på sin idé och resultaten har bara blivit bättre och bättre. Det är synd att vi inte kom igång en månad tidigare, säger Karlsson.

Koponen på väg tillbaka?

Virserum ställde upp med skralt manskap i många av de inledande matcherna, men nu är det ordnat upp sig.

– Vi hade inte lag i början av säsongen och spelade de första matcherna med fyra-fem backar och det går inte ens i division 3 i dag. Det har kommit in nya spelare efterhand. Vi har just nu full trupp plus ett par gubbar. Vi har bredden och nu är det spetsen vi är ute efter.

Skulle du säga att ni är på jakt efter spets?

– Ja, det kan vi väl säga att vi är. Nu fick vi in Simon (Dahl) på forwardssidan och jag känner väl att vi behöver få in ytterligare en spetsback. Jag kan inte säga att vi jobbar aktivt på det då jag känner att det här laget är något att bygga på. Det har jag sagt till Pierre och jag vill sätta mig med honom ganska snart, prata framtid och diskutera ett år till. Det är ett ungt lag som har potential att bli bra och det har vi sett här nu. Halva laget hade inte ens spelat en seniormatch när vi gick in i säsongen och nu börjar de växa in det. Dyker det någon spetsspelare är vi intresserade.

Har ni någon spelare som kan bli klar framöver?

– Vi hoppas på Adam Koponen. Han var och tränade med oss i tisdags. Han har spelat här förr och jag anser att han är en klassback på den här nivån. Vi trodde att det var ett avslutat kapitel med honom, men han hörde av sig till Alexander (Andersson) i sportgruppen och sa att han är sugen.

– Vi får ta en diskussion med honom i veckan och se hur han känner. Jag kan säga att vi hoppas på honom.

Dahl levererade direkt

Simon Dahl är tillbaka i Virserum och svarade för ett mål och två assist i sista grundseriematchen mot Diö i söndags. VSGF kan glädjas över att poängkungen är klar för resten av säsongen.

– Det är jätteroligt att han är här igen. Jag hade ett snack med Dahl i tisdags och vi är överens om att han kommer köra säsongen ut. Han har känt på det i tre veckor och funderat fram och tillbaka. Han verkar jättetaggad och han säger att det känns bra och som vanligt.

Vad betyder denna vassa förstärkning för er?

– Det förstår vi alla vad han betyder om vi skulle komma till en kvalserie. Han avgör matcher så länge han får rätt omgivning med spelare som lägger fram puckar till honom.

Trio från Kanada kommer inte

Det står även klart att den kanadensiske trion Corey Cunningham, Jayden Groom och Mitch Doyle inte kommer till Sverige och Virserum.

– Vi väntade till 1 november och då hade de fortfarande inte fått klart med sina visum. Vi kände i ett tidigt skede att vi måste fylla ut truppen och att vi inte kan spela med tre femmor. Vi skrev till dem och var och en fick ett brev. Det var väl någon som var besviken, men de förstod samtidigt att vi inte kan gå och vänta.

Det infördes en ny visumlag för att få resa till Sverige i november förra året, vilket ställer till med problem.

– Det kan ta upp till tre månader att behandla ett ärende, men vi väntade i fyra månader och det var fortfarande inget klart trots att de sökte visum redan i juli. Vi tänkte att de kanske inte är här när vi går på is, men till seriestart borde vara här. När vi kom till 1 november var de fortfarande inte här.