Efter firandet börjar sportchefens tuffa jobb – så tänker han kring lagbygget

Det var inte samma liv Pelle Johansson vaknade upp till i söndags. Vimmerby Hockey är för första gången klart för Hockeyallsvenskan och det firades förstås hårt med såväl spelare, ledare som fans under lördagsnatten på Stadshotellet.

– Hela lördagen var helt fantastisk. Dels matchen och sedan festen efteråt. Det var helt magiskt, säger VH:s sportchef.

När var du i säng?

– Rätt tidigt jämfört med andra ändå. Jag var nog hemma efter 01.00 någon gång. Personligen vill man komma ihåg så mycket som möjligt och sedan har jag en officiell roll också. Det måste man ha i åtanke.

Har du kunnat ta in det som hänt?

– I söndags, när vi var ute på en långpromenad, började det landa in. Man ser i telefonen att det är väldigt mycket lyckönskningar från alla möjliga håll och kanter. Man förstår att det hände en grej i lördags.

Ska bygga ett hockeyallsvenskt lag

Under måndagen började dock Pelle Johanssons arbete på allvar. Han ska nu bygga en hockeyallsvensk trupp.

– Det har hänt en del grejer, men jag är fortfarande långt ifrån ikapp. Jag kanske har kommit halvvägs in i telefonen med alla agentförfrågningar. Sedan måste man sitta lite lugn i båten också och andas. Vi behöver ha en hyfsad plan för vad vi vill göra. Den får man försöka hålla fast vid. Man får ju väldigt mycket spelare till sig, men det handlar om att försöka stå fast vid planen man har tagit fram.

Går det att säga något i det här läget om hur många som kan få följa med?

– Jag vill hålla det för mig själv innan jag har pratat med alla. Men det är klart – vi är hockeyettans bästa lag. Det är självklart att ett gäng får följa med och att det inte blir 22 nya spelare.

Är det en fördel att många av toppspelarna är Vimmerbykillar?

– Så kan det säkerligen vara. Samtidigt sitter jag nu utan att veta vad jag har för budget. Jag kommer ha mindre än alla andra, det behöver man inte vara Einstein för att förstå.

När kan det börja kommuniceras något?

– Jag tror vi har en klarare bild i slutet av den här veckan eller i början på nästa kanske. Då kan det bli lite klarare utåt också. Någonstans har ju inte jag suttit och rullat tummarna efter jul. Vi är en attraktiv Hockeyettanklubb och jag hade börjat bygga för det. Det är saker som måste åtgärdas.

Är det eventuella värvningar som inte blir av?

– Så kan det absolut vara. Ja, det är lite sådana grejer.

Rykten börjar snurra

Under några år blev det nästan en grej att Västerviks IK hittade flera fynd utomlands som klubben senare under säsongen sålde vidare till topplag i serien.

Kan det bli en sådan riktning för er också?

– Någonstans kommer min utgångspunkt vara att sista matchen för säsongen ska vinnas. Då har man säkrat kontraktet. Sedan får man bygga därefter och säkert göra ändringar under resans gång. Det är lätt att säga nu att det inte ska vara vår apporach, men vi sålde Oskar Lindgren mitt under den här säsongen. Man ska aldrig säga aldrig, men jag tror att vi måste jobba på ett litet annat sätt. Vi måste försöka etablera oss. Jag har nog inte råd att titta på den typen av spelare heller. De spelarna Västervik har tagit in har nog inte varit jättebilliga i grunden. Målsättningen är aldrig att sälja spelare, men allt har ett pris.

Det har förstås börjat spekuleras och snurras en del rykten redan nu. Det finns mängder av spelare i Hockeyallsvenskan med Vimmerbyanknytning. En sådan är Markus Modigs.

– Man kan nog ha en bild av att bara för det är en Vimmerbykille, så är det billigt för mig. Det här är deras jobb och allt hänger på löneanspråken. Jag skulle jättegärna plocka in spelare med anknytning, men man ska ha respekt för att det nu i Allsvenskan blir ännu viktigare att titta på hockeyspelaren och vad han kan tillföra oss.

Finns det någon möjlighet att få tillbaka Oskar Lindgren?

– Han är Tingsryds spelare, så jag har svårt att se att något ska hända där.

En del spelare har Vimmerby Hockey redan gått ut och presenterat förlängning med. Alla sådana kontrakt kräver omförhandling.

– Även om jag tror att alla vill följa med till Hockeyallsvenskan, så finns det en jobbsituation att lösa. Man blir inte heltidsproffs och det är en aspekt i det också. Det blir betydligt fler resor än vad det har varit och det går inte att räkna med att man ska tjäna några stora pengar.

"Vi är intresserade"

Hampus Sylvegård har uppgetts vara klar för Nybro Vikings sedan tidigare. Vad som händer med tränaren är Pelle Johansson inte överdrivet sugen på att kommentera.

– Så länge man inte hör något, så finns det en öppning. Klart att vi har pratat men den bollen får Hampus svara för. Vi är intresserade av honom.

När det gäller krav som nu ställs på VH från förbundet och Hockeyallsvenskan, så blir det ett antal möten framöver. Kommunen har också tillsatt en grupp.

– Någonstans måste man tänka långsiktigt. Vi har som målsättning att det här inte bara är för en säsong och då måste man titta på lite grejer. Vi har en del önskemål och ett är att få upp kapaciteten lite. Det tror jag man kan göra med enkla medel. Sedan är det en del andra grejer som inte syns i arenarummet. Det handlar om omklädningsrum för både hemma- och bortalag. Det lär säkert bli något möte redan den här veckan om en del praktiska grejer.