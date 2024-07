Kalmar HC värvar meriterad back – nästan 200 matcher i Hockeyallsvenskan

Under tisdagen stod det klart att den 29-årige backen, Ludvig Jardeskog, från Kristianstad skrivit på för Kalmar HC för den stundande säsongen. -Jag är väldigt exalterad att få representera Kalmar kommande säsong och blev imponerad hur bra de klarade sig förra året. Jag har tidigare jobbat med Stolt och vet hur skicklig han är på att bygga ett slagkraftigt lag. Jag och familjen kände efter vårt utlandsäventyr att vi ville komma lite närmre våra familjer i Skåne så när Stolt tog kontakt med mig blev jag direkt intresserad. Jag vill bidra med rutin, fysiskt spel och kämparglöd. Samt vara en ledare i gruppen, både på och utanför isen, säger spelaren på klubbens hemsida. Spelat i länet tidigare 29-åringen som sedan tidigare har ett förflutet i andra klubbar i länet. Mellan åren 2017 och 2019 spelade Jardeskog för Vimmerby HC, samt mellan säsongen 2020-21 så spelade han för Västerviks IK. Han har även spelat för Västerås IK i Hockeyallsvenskan under 2021 till 2023. Kalmar HC:s nuvarande sportchef Daniel Stolt arbetade som sportchef för Vimmerby HC under tiden som Ludvig spelade där. – Ludvig är en tuff och defensiv back i första hand. Han är duktig på att lösa spelet i egen zon och spelar alltid för laget. Jag har tidigare haft honom i Vimmerby och vet exakt vad för karaktär han tar med sig in i vårt lag, säger Daniel Stolt på klubbens hemsida. Rutinerad i serien Under karriären har 29-åringen totalt 195 matcher i Hockeyallsvenskan, där han fått in totalt 40 poäng. Ludvig ansluter till Kalmar efter att den förra säsongen spelat i Stjernen Hockey, i norska högsta serien.