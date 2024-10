BOMBEN: KLUBBCHEFEN TVINGAS BORT DIREKT

Beskedet ges på Facebook.

”VIK har och har haft en tuff ekonomi under en längre tid och vi har inte kunnat se hur situationen skall bli bättre på kort sikt vilket är helt nödvändigt. Vi vill passa på att tacka Petra för det gedigna arbete hon gjort och gör för klubben med organisationsutveckling och engagemang”.

Axelsson har varit tillförordnad klubbchef under förra säsongen, men fick tjänsten på permanent basis så sent som i somras. Vi har sökt Axelsson utan resultatet och inlägget togs snabbt bort från Facebook igen.

Till vår tidning bekräftar dock Urban Widén beslutet.

– Vi har haft problem med ekonomin under en längre period. Det har gått åt fel håll under flera säsonger. Den här säsongen är vi tvungna att gå plus och få ihop ett eget kapital på tio procent. Vi känner inte att Petra och ledningen kunnat hantera det på ett bra sätt. Vi sa redan under årsmötet att vi kommer gå in tidigt om vi inte ser att det pekar åt rätt håll. Det går liksom inte att lösa det i mars månad.

"En kombination av det"

Klubben kommer inte ta in någon ersättare.

– Vi kommer fördela Petras arbetsuppgifter.

Var det fel på tjänsten i sig eller Axelssons insats?

– Det handlar inte om tjänsten i sig, men vi har inte fått till det här med att få mer engagerade sponsorer och folk till hallen. Det är en kombination av det. Sedan har Petra engagerat sig enormt och gjort ett fantastiskt arbete, där det brister är att driva ekonomin åt rätt håll.

"Måste anpassa kostnaderna"

I våras tog VIK in 7,5 miljoner i externt kapital för att rädda klubben.

– Ekonomin är ansträngd som den varit under flera säsonger. Ska vi få till en förändring måste vi agera nu.

Är situationen värre nu än i våras?

– Nej, det skulle jag inte säga. Då var det katastrof, då behövde vi gå in med 7,5 miljoner.

Har själva verksamheten gått lika dåligt som då?

– Det är ungefär samma, det är därför som vi befarar att det blir ett minusresultat.

Hur ligger ni till under det här verksamhetsåret?

– Vi rapporterar halvårsvis till ishockeyförbundet. Det ska vi göra sista december. Vi känner att det finns en stor risk att vi hamnar åt fel håll igen.

Du har ingen siffra på resultatet hittills?

– Nej.

Finns det akuta skulder hos fordringsägare?

– Fordringsägaren som vi haft hela tiden är Skatteverket och så Kronofogden ibland, men som det är nu ska det vara helt löst, men skatter kommer ju varje månad.

Kommer ni göra fler åtgärder?

– Det beror på hur det går. Börjar det lätta och sponsorer kommer tillbaka och folk kommer till hallen så behöver vi inte det. Fortsätter det såhär måste vi göra andra åtgärder. Man måste anpassa kostnaderna efter inkomsterna man har.

Ser du risk för konkurs idag?

– Absolut inte. Men vi ser ju till slutet på säsongen att vi ska ha ett eget kapital på tio procent. Har vi inte det blir vi nedflyttade. Då känns det genant om klubben sportsligt gör ett bra resultat, men vi förlorar på att vi inte sköter ekonomin.

"Måste titta på totalen"

Det ekonomiska läget kommer inte påverka spelartruppen, men Widén ser i dagsläget ingen möjlighet att förstärka laget.

– Nej, vi måste se effekterna på det här först.

Vad sparar ni på det här?

– Man måste titta på totalen, lön är en sak, det är mer beslut som man tar som klubbchef som påverkar.

Har du någon bild av vad ni sparar?

– Jag vill inte gå in på lönenivåer och uppsägningstider. Det kan ni gissa er till.

Fotnot: Artikeln uppdaterades 21.30. Vi har sökt Petra Axelsson utan resultat. Inlägget på Facebook publicerades sedan på nytt.