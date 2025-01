Sportchefen om backkrisen, förtroendet för "Piva" och Rydén

Det har hänt mycket på backsidan i Vimmerby Hockey den senaste månaden. Klubben har gått från att vara oerhört välbeställt på backfronten till att nu ha något av en kris.

I storförlusten mot Kalmar fick Jakob Heljemo kliva ned och spela back och Elias Lindgren, som klev av matchen senast, är ett högst osäkert kort inför morgondagens match mot AIK.

– Han (Elias) var på testcykel i dag och gick också lätt på is. Han är ytterst tveksam i morgon, men prognosen är ändå bättre än i söndags, säger sportchefen Pelle Johansson.

I nuläget är VH fem backar. Alexander Fredriksson, utlånad till Tranås AIF, var med och tränade med laget under tisdagen.

– Som det ser ut här och nu är vi fem backar, men det kommer vi säkert inte ha i morgon. Men nu när vi pratar är det så. Alexander var och tränade i dag och det är ett alternativ. Men vi får väga in att Tranås har match i morgon och se vad som är bäst för honom i den här situationen.

Efter intervjun meddelade VH att backen Filip Forsmark lånas in i morgondagens match mot AIK.

Ingen ny back klar

Runt trettonhelgen hoppades Pelle Johansson kunna presentera en ny back efter att Jesper Broeng blivit den senaste i raden att lämna. Men någon nyhet har inte kommunicerats.

– Det är samma läge egentligen som innan. Det kan ske något när som helst. Junior-VM är precis slut och nu kommer det hem spelare som ska ha speltid. Det gör att någon annan inte får lika mycket, så det kan nog hända något veckorna som kommer. Samtidigt har vi inte jättemycket tid att vänta och det är en avvägning att gå för något här och nu eller vänta lite till om något dyker upp.

Är det i första hand lån det handlar om?

– Vi har ju lån att jobba med och just här och nu är det väl den smidigaste lösningen. Så är det ju. Det är ett väldigt begränsat antal spelare som finns på marknaden i övrigt. Vi kan inte heller gå in och plocka spelare i ettan heller, de sitter ju på kontrakt. Det är en tuff marknad just nu.

Publikfavoriten inte aktuell

Vid den här tidpunkten för ungefär ett år sedan gjorde rutinerade backen Oskar Humble comeback och var med när VH tog steget upp i Hockeyallsvenskan. Han har tidigare erfarenhet av spel i den näst högsta divisionen, men han är inte aktuell för stunden.

– Nej, det har inte varit något prat med Oskar. Så det är inte aktuellt.

En annan spelare som säkert funnits i Vimmerby Hockeys supportrars tankar är målvakten Tomas Rydén. Han fick nyligen lämna IK Oskarshamn och den tidigare publikfavoriten här, som är SHL-meriterad, står nu utan klubb. Men att ringa honom är inte heller aktuellt, enligt sportchefen Pelle Johansson.

– Nej, det finns inget intresse där. Vi har två målvakter och vårt problem med insläppta mål är nog större än målvaktsspelet. Vi behöver täppa till hela över hela planen. Vi spretar för mycket i försvarsspelet över hela banan och där är vi nu. Vi måste jobba med helheten.

Pelle Johansson förstår dock att frågan väcks.

– Jag kan förstå att frågan kommer upp, men det har inte varit aktuellt och är inte heller aktuellt.

Orubbat förtroende för "Piva"

Vimmerby är just nu inne i en mycket mörk trend. Efter en något bättre period i december har man nu fem raka förluster och har fem poäng upp till Tingsryds AIF på säker mark. Jumbon Östersunds IK börjar också flåsa VH i nacken och är nu bara tre poäng bakom.

Sportchefens förtroende för tränaren Peter "Piva" Johansson är emellertid helt orubbat.

– Det är ingen skillnad där över huvud taget. Det är samma förtroende som tidigare. Det är inte där problemet sitter. Ledarna gör ett jäkligt bra jobb och lägger upp bra matchplaner, men de kan inte vara på isen åt grabbarna. Vi följer matchplanen i en period mot Kalmar och sedan börjar det spreta. Då är de andra lagen alldeles för bra.

Sportchefen vill att spelarna prioriterar försvarsspelet tydligare.

– Det är för många spelare som prioriterar anfallsspel just nu.

Så det finns inga andra tankar än att "Piva" är rätt att man vända det här?

– Det är bara så löjligt att fara efter sådant här.

Det är väl rätt naturligt generellt inom idrotten när det går tungt?

– Är det? Jag tycker det det är löjligt. Vem ska vi ta i stället?

Det vet inte jag, men det finns alltså inte i dina tankar alls?

– Nej, det gör det inte.

Fotnot: Efter den här intervjun gjordes blev det klart att VH lånade in en back från Lindlöven till morgondagens match. HÄR kan du läsa mer om det.