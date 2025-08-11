BILDSPEL: Publiksuccé när det var dags för "VH on ice"

Hela föreningen fick visa upp sig på isen.

Det blev en publiksuccé när det var dags för "VH on ice". Över 800 var på plats i VBO Arena. Foto: Simon Henriksson

Över 800 personer fanns på plats i Tigerkulan när det var dags för årets upplaga av "VH on ice". Publiken fick en presentation av samtliga spelare i truppen och det bjöds även på flera olika tävlingsmoment.

För första gången den här andra säsongen i Hockeyallsvenskan fick spelarna och fansen mötas. VBO Arena var ordentligt välfylld och över 800 personer hade tagit sig hit den här augustikvällen.

Den nya "Tigershopen" var öppen, likaså kiosken och stämningen var minst sagt god.

Det märks att hockeytemperaturen fortsatt är hög i Vimmerby. Fredrik Thalin var kvällens konferencier och lotsade oss igenom "VH on ice".

Vimmerby Hockeys trupp var uppdelat i ett svart och ett vitt lag. Det svarta laget dominerade helt inledningsvis och ledde överlägset efter det första delmomentet.

Bataljen tajtades det dock till och när krutröken lagt sig – och nyförvärvet Pontus Eltonius i princip räddat alla straffar – hade det vita laget vänt och vunnit med 11-10.

– Det var skönt för Jakob (Karlsson) att få vinna över Anton (Carlsson). Det var lite konkurrens mellan dem, skrattar tränaren Eric Karlsson.

Hög hockeypuls

De två kaptenerna hade fått placera ut spelarna i sina respektive lag på specifik gren. Sedan satte tränarna ihop heaten. VH-spelarna tävlade i snabbhet på skridskorna, passningar, precisionsskytte, teknik och straffar.

– Det var en lite rolig grej med tävlingarna. Sedan ska man nog inte dra för stora växlar av det.

Eric Karlsson var imponerad över mottagandet han och laget fick.

– Uppslutningen är fantastisk. Jag hörde 800 personer någonstans och det kändes att det var mycket folk. Det var en härlig stämning. Sedan hur det upplevdes utifrån är svårt att säga, men det kändes som en positiv upplevelse.

Vad säger det här om hockeypulsen i stan?

– Det är imponerande. Jag har inget att jämföra med, men vi försökte få det effektivt och underhållande. Fredrik (Thalin) är en duktig konferencier med ett härligt engagemang. Ambitionen var att locka hit folk och det lyckades vi med.

Den sista delen var att alla föreningens lag fick glida ut på isen och visa upp sig. Efter det samlades a-lagsspelarna inne i pubdelen för att skriva autografer. Kön av barn som ville få en autograf var lång och trycket var stort.

– Vi var måna om att få med hela föreningen och det kändes stort att kunna samla alla på isen.