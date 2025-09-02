VH-tränaren hyllar spelarna: "De bara kör på"

En 4-0-seger i första träningsmatchen mot Kalmar och nu väntar en retur på bortais för Vimmerby Hockey. Efter tisdagens träning kan assisterande tränaren Stefan Fredriksson inte låta bli att hylla sitt lag. – Vi har spelare som bara kör på och hela tiden vill bli bättre. Det är ett roligt gäng att jobba med, säger han.

Vimmerby Hockey har inlett försäsongen med två raka segrar. Först 4-0 mot seriekonkurrenten Kalmar hemma i VBO Arena följt av 4-2 mot norska Sarpsborg. Nu väntar nytt möte med just Kalmar – ett lag som också väntar i seriespelet på bortais redan i den andra omgången.

– Vi känner väl att vi har rätt bra koll på Kalmar. Samtidigt är det framförallt fokus på vår egen prestation under träningsmatcherna, säger assisterande tränaren Stefan Fredriksson.

I 4-0-segern mot Kalmar spelade VH en aggressiv hockey med hög forechecking.

– Då var vi väldigt bra i spelet utan puck och tog bort tid och utrymme från Kalmar. Det jag skulle vilja se är att vi visar upp ännu bättre tendenser i spelet med puck. Vi kan sätta upp ett bra spel själva och behöver vi mer konsekventa i det.

Stefan Fredriksson vill inte avslöja hur VH ställer upp mot Kalmar, men det blir inga större förändringar mot tidigare matcher.

– Alla är friska och offensivt blir det ungefär samma kedjor som tidigare. På backsidan kommer det att bli några mindre ändringar och vem som står över som åttonde back håller jag för mig själv än så länge.

Klart är att Robin Christoffersson får förtroendet mellan stolparna.