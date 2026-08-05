Tuff smäll för Christoffersson – åkt på skada

Han storspelade i Vimmerby Hockey förra säsongen och var en av anledningarna till att VH klarade nytt kontrakt. Nu har Robin Christoffersson skadat sig tidigt på försäsongen.

29-åringen ska ha skadat sig under tisdagens träning med Leksand. Klubben går inte ut med vilken typ av skada det rör sig om, men det verkar som att Christoffersson missar stora delar av försäsong.

"Robin ådrog sig en skada på träningen i går som håller honom borta från spel i fyra till sex veckor", skriver Leksand på sin hemsida.

Christoffersson tillhörde Leksand redan förra säsongen och gjorde då sex SHL-matcher. Han var även en viktig kugge i Vimmerby under flera delar av säsongen.