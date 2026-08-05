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Tuff smäll för Christoffersson – åkt på skada

Robin Christoffersson har skadat sig i Leksand och missar stora delar av försäsongen. Foto: Bildbyrån

Tuff smäll för Christoffersson – åkt på skada

ISHOCKEY 05 augusti 2026 18.01

Han storspelade i Vimmerby Hockey förra säsongen och var en av anledningarna till att VH klarade nytt kontrakt. Nu har Robin Christoffersson skadat sig tidigt på försäsongen.

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29-åringen ska ha skadat sig under tisdagens träning med Leksand. Klubben går inte ut med vilken typ av skada det rör sig om, men det verkar som att Christoffersson missar stora delar av försäsong. 

"Robin ådrog sig en skada på träningen i går som håller honom borta från spel i fyra till sex veckor", skriver Leksand på sin hemsida.

Christoffersson tillhörde Leksand redan förra säsongen och gjorde då sex SHL-matcher. Han var även en viktig kugge i Vimmerby under flera delar av säsongen.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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